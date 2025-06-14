Вымогали 200 тысяч долларов за бесплатные РЭБ для ВСУ: СБУ задержала дельцов в Киеве

Детали дела

"По материалам следствия, в Киеве двое граждан, прикрываясь якобы личными связями с представителями Министерства обороны Украины, создавали искусственные препятствия при поставках автомобилей снаряженных системами радиолокационной электронной борьбы (РЭБ) для Сил обороны", - сообщают в прокуратуре.

По данным следствия, предприятие уже передало нашей армии пять специализированных комплексов РЭБ, которые применяются для противодействия вражеской технике.

В случае эффективного использования оборудования страна-партнер планировала расширить заказ. Используя эту информацию, дельцы требовали у представителей компании взятку в 200 тысяч долларов.

Фото: СБУ задержала дельцов, которые требовали 200 тысяч долларов за поставки РЭБ в Украину (t.me/SBUkr)

За эти деньги они обещали обеспечить положительные выводы по продукции через свои "контакты".

СБУ предупредила преступление и задержала обоих после передачи всей суммы взятки.

Что грозит

Им сообщено о подозрении по статьям о препятствовании законной деятельности ВСУ и вымогательстве неправомерной выгоды. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Расследование продолжается для установления всех деталей дела.