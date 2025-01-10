Что нельзя отправлять "Новой почтой": полный список запрещенных товаров

"Новая почта" четко определяет перечень товаров и вещей, которые можно отправлять в посылках. В случае нарушения требований перевозчик при определенных обстоятельствах имеет право изъять запрещенные предметы или вещества, и даже их утилизировать.
РБК-Украина со ссылкой на "Новую почту" рассказывает о том, что можно и нельзя отправлять в посылках.
Согласно правилам "Новой почты", действует запрет на отправку следующих товаров и вещей:
Стоит отметить, что есть ряд химических веществ, которые можно отправлять в посылках, а именно если они в таре (упаковке) предприятия-производителя с маркировкой 2-го, 3-го классов опасности:
Отдельной категорией для отправки являются продукты и алкоголь. Через "Новую почту" нельзя отправлять:
Что можно отправлять:
"На время действия правового режима военного положения, в соответствии с распоряжением Министерства Обороны Украины не принимаются для доставки в Луганскую и Донецкую области алкогольные напитки и спиртосодержащие вещества, кроме зарегистрированных лекарственных средств. В случае их обнаружения, продукцию изымут и утилизируют", - говорится в правилах "Новой почты".
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