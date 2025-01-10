Что нельзя отправлять "Новой почтой": полный список запрещенных товаров

Ранее мы писали о том, сколько стоят посылки за границу и услуги какой службы дешевле - "Укрпочты" или "Новой почты".

Читайте также о том, какие товары и вещи нельзя вывозить из Украины и что будет в случае нарушения таможенных правил.

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