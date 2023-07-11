В Вильнюсе должны указать конкретный механизм вступления Украины в НАТО, - Науседа

"В вопросе Украины президент (Джо Байден, - ред.) настроен оптимистично, он говорит, что нужно провести определенную работу, чтобы членство Украины в НАТО стало реальностью, но сегодня США, цитирую его: самый большой сторонник Украины и будут продолжать поддерживать Украину до победы", - заявил лидер Литвы.

По его словам, самое главное, чтобы уже на этом саммите НАТО смогли найти четкий способ открыть открытые двери НАТО. "Одно дело заявить, что дверь НАТО открыта, другое дело указать конкретный механизм прохода через эту дверь", - заявил он.

По словам Науседы, лидеры НАТО в настоящее время согласны с тем, что от Плана действий по членству Украины следует отказаться. "Поэтому процесс сокращается в два раза", - заявил президент Литвы.

Он также сообщил, что будет оцениваться прогресс Украины в реализации реформ - не только военных, но и относительно обеспечения верховенства закона и демократии.

"Я думаю, что на этот раз мы пойдем хотя бы на несколько шагов дальше от Бухареста и даже Мадрида, открывая четкую перспективу для Украины стать членом, как только созреют подходящие условия. Мы надеемся, что это будет делом ближайшего будущего", - заявил Науседа, имея в виду ранее проведенные саммиты НАТО.

Саммит НАТО

На саммите в Вильнюсе 11-12 июня обсуждается вопрос о гарантиях безопасности Украине и о вступлении в Альянс.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что текст коммюнике Альянса по Украине будет обнародован сегодня. Он заявил, что что Украина получит сильное сообщение по итогам саммита. При этом он не сказал, получит ли Украина приглашение в НАТО.

В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что в предложенном заключительном заявлении саммита НАТО в Вильнюсе отсутствует конкретный график вступления Украины в Альянс.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению ПДЧ для Украины.