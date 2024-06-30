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В Вольнянске снова возросло количество пострадавших

Фото: в Вольнянске из-за обстрела РФ 29 июня ранены 38 людей (t.me/gu_dsns_zp)
Автор: Наталия Гурковская

В Вольнянске Запорожской области продолжает расти число пострадавших. РФ атаковала город 29 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Запорожской области, Офис генпрокурора.

"По состоянию на 12.00 30 июня количество пострадавших в результате вражеского удара увеличилось до 38 (15 мужчин и 14 женщин), в том числе 9 детей (7 девочек и 2 мальчика)", - говорится в сообщении спасателей.

Как отмечается, армия РФ убила 7 человек (3 мужчины и 1 женщину) и 3 детей (2 девочки и 1 мальчик).

 

К тому же 12 человек, раненых в результате удара, находятся в больницах.

"Состояние шестерых из них медики оценивают как тяжелое. У госпитализированных осколочные ранения, контузии, переломы, травматические ампутации. Среди раненых беременная женщина и 9 детей", - добавили в ГСЧС.

Как отметили в Офисе генпрокурора, погибли две девочки 10 и 17 лет и 15-летний молодой человек. Ранения разной степени тяжести получили 8 детей в возрасте 14-15 лет.

Обстрел Вольнянска

Российские войска частично оккупировали Запорожскую область в феврале 2022 года. С того времени россияне постоянно атакуют города и села региона, которые им не удалось захватить, например, Гуляйполе, Запорожье и т.д.

29 июня оккупанты обстреляли Вольнянск. Первоначально сообщалось о семи погибших и 31 раненом, позже - о 36 раненых.

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