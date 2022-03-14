На віллі оточення Путіна можуть поселити українських біженців

Французький активіст захопив віллу екс-чоловіка передбачуваної дочки Путіна і має намір поселити на ній біженців з України.

Французький політичний активіст П'єр Афнер проник на віллу в Біарріце і зняв відеоролик на підтримку України. На відео Афнер позує на балконі та всередині будівлі Вілли з українським прапором в руках.

За його інформацією, що розкішна вілла на березі Біскайської затоки належить колишньому чоловікові передбачуваної дочки Володимира Путіна Катерини Тихонової Кирилу Шамалову. Цікаво, що активіст не просто записав відеоролик, а й змінив у Будівлі замки й має намір розмістити на розкішній віллі українських біженців.