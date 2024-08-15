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"Виктория" – "Кривбасс": где смотреть и прогноз на матч Лиги Европы

Пльзень, Четверг 15 августа 2024 16:00
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"Виктория" – "Кривбасс": где смотреть и прогноз на матч Лиги Европы Фото: Криворожцы уступили в первой встрече (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорцив

"Виктория" из чешского Пльзеня примет криворожский "Кривбасс" во втором поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2024/25.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина.

Матч "Виктория" – "Кривбасс" состоится 15 августа в Пльзене. Поединок примет стадион "Дусан Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00.

Где смотреть матч "Виктория" – "Кривбасс"

В прямом эфире поединок эксклюзивно покажет УПЛ TV. Телеканал элитного футбольного дивизиона доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и Omega TV. Канал транслируют оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Прогноз букмекеров на матч "Виктория" – "Кривбасс"

Букмекерская контора Favbet безусловным фаворитом поединка выбрала чешский гранд. На победу "Виктории" здесь заложили низкий коэффициент 1,41. Потенциальный успех команды Юрия Вернидуба оценили баллом 7,80. Ничья едва ли не вдвое вероятнее – кэф 5,20.

&quot;Виктория&quot; – &quot;Кривбасс&quot;: где смотреть и прогноз на матч Лиги Европы

Футбольные оптимисты могут заложиться на минимальную победу криворожцев в основное время с космическим коэффициентом 20,00. Персональные фанаты Принса Аду рассмотрят вариант со ставкой на минимум дубль африканца с солидным кэфом 14,00.

Ориентировочные составы на матч "Виктория" – "Кривбасс"

"Виктория": Тврдонь – Две, Гранач, Йемелка – Копиц, Калвах, Черв, Гавел – Шульц, Панош – Вашулин

"Кривбасс": Клищук – Бандейра, Романчук, Стецьков, Дибанго – Бизимана – Кузык, Вакулко, Соса, Хомченовский – Аду

В первом поединке "Кривбасс" проиграл дома (1:2), хотя открыл счет усилиями Аду. Сильнейшего в паре команды Вернидуба и "Виктории" в плей-офф квалификации уже заждался шотландский "Хартс". Матчи этой стадии второго по рангу еврокубка сыграют 22 августа и 29 августа.

К слову, ранее "Динамо" выбило шотландский "Рейнджерс" в квалификации Лиги чемпионов.

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