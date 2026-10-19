"Выкрутка рук": что говорят источники об ограничении США по Starlink и разведданным

Ограничения Starlink и разведывательных данных усиливают давление США на Украину. В Киеве опасаются, что Вашингтон пытается добиться уступок по Донбассу накануне сложной зимы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ультиматум без гарантий. Как Трамп выкручивает руки Зеленскому, а Путин готовит тяжелую зиму".

Один из собеседников издания в украинских властях назвал ограничение американской поддержки, в частности доступа к разведывательным данным и возможностям Starlink, попыткой давления на Украину.

По его словам, Вашингтон настаивает на выходе украинских войск из Донбасса, но не предлагает четких гарантий. В Киеве также опасаются, что даже такие уступки не остановят дальнейшие требования Кремля.

"Американцы говорят - выходите из Донбасса, не предлагая ничего вместо этого. Они не понимают, что дальше россияне скажут "отдать" Херсон и Запорожье. Для Трампа это просто сделка, безразлично, что за наши средства", - рассказал собеседник.

В то же время ситуация непосредственно на фронте, по его оценке, вызывает меньшее беспокойство, чем постоянные российские удары по тылу, в частности по столице.

Собеседник отметил, что цели российских атак меняются. После ударов по складам и дата-центрам Россия сосредоточилась на энергетической инфраструктуре. В дальнейшем под угрозой могут оказаться другие промышленные объекты, а также мосты, системы энергоснабжения и водоснабжения.

Почему следующая зима может быть сложнее

По оценке источника, риски накануне зимы 2026-2027 годов выше, чем в прошлом. Одной из причин является хуже ситуация с противоракетной обороной, в том числе с защитой от баллистических ракет.

Собеседники издания считают, что президент США Дональд Трамп может использовать внешнеполитическое давление для решения своих внутриполитических задач. В таком случае основная тяжесть переговоров и возможных уступок ложится на Украину как более слабую сторону.

Часть источников предполагает, что после промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на 3 ноября, давление на Киев может ослабить. Тогда у Белого дома уже не будет того самого предвыборного дедлайна, который сейчас влияет на его действия.

Однако собеседники РБК-Украина скептически оценивают перспективы достижения устойчивого перемирия до выборов или даже весны.

"Как минимум все продлится до промежуточных выборов. Но если Трамп сильно проиграет, ему же надо будет что-то показывать своим избирателям, что Республиканская партия вообще не посыпалась", - отметил другой собеседник во власти.

Почему Россия продолжает войну

Еще одним препятствием для перемирия остается отсутствие решающих результатов русской армии на фронте. Российский диктатор Владимир Путин не достиг одной из своих ключевых целей – захват всего Донбасса.

По оценке одного из собеседников издания, России могут понадобиться месяцы или более года, чтобы попытаться установить контроль над всем регионом.

"При нынешних условиях на Донбасс у него и несколько месяцев может уйти, и круглый год, и больше. Если у него удастся, то он будет дальше смотреть, насколько мы ослаблены, если сильно - то он попытается пойти дальше", - считает собеседник.

Несмотря на интенсивные боевые действия Россия пока не достигла на фронте такого результата, который мог бы заставить Украину согласиться на политические требования Кремля.

Поэтому Москва, как считают источники, все больше полагается на атаки по украинскому тылу. В частности, удары по энергетической инфраструктуре могут стать попыткой усилить давление на Украину, когда военного продвижения для достижения политических целей недостаточно.

Часть собеседников прогнозирует, что зима 2026-2027 годов может стать самой сложной за все время полномасштабной войны. По их мнению, Кремль рассчитывает, что разрушение энергетической инфраструктуры доставят Украине больше проблем, чем российская армия способна создать своими успехами на фронте.

Этим источники также объясняют нежелание Москвы соглашаться с реальным энергетическим перемирием. Если удары по тылу остаются одним из основных инструментов давления, Россия не заинтересована добровольно отказываться от них.

Возможны ли переговоры весной

Часть собеседников считает, что главная задача Украины сейчас – пройти зимний период и не разрешить России достичь желаемого результата ударами по энергетике. В этом случае весной может появиться новая возможность для переговоров.

После завершения отопительного сезона один из главных инструментов российского давления временно потеряет часть эффективности. Это может вынудить Москву вновь оценить перспективы продолжения войны и её цену.

Впрочем, другие источники не ожидают принципиальных изменений даже после зимы. Россия продолжает наносить значительные разрушения украинскому тылу, но не может добиться решающего результата на фронте. В то же время, Кремль не демонстрирует готовности отказаться от своих территориальных требований.

Поэтому даже успешное прохождение зимнего периода не гарантирует, что весной Киев и Москва смогут выйти из нынешнего тупика.

Почему переговорные предложения не приближают мир

Идеи, которые участники переговоров иногда называют "свежими", часто сводятся к предложениям, которые уже обсуждали ранее. Среди них – создание демилитаризованной или свободной экономической зоны на Донбассе.

Другие варианты могут быть неприемлемы для одной или нескольких сторон. В частности, к таким собеседникам относят предложение США возобновить продажу российского газа в Европу.

Украинские источники подчеркивают, что соглашение, предусматривающее отказ от территорий или признание их потери, может привести к новым проблемам и дальнейшим требованиям России.

"Это запустит цепь событий, которые приведут к еще большим потерям. Но и плана, как завершить войну, нет ни у нас, ни у партнеров. Россияне же этого пока вообще не хотят. Их цель неизменна - нейтральный статус Украины и признание Западом того, что мы в зоне влияния РФ", - единственная реальная цель Путина.