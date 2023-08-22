Украл оружие и бронежилет. В Тернопольской области мужчина избил военного

По данным полиции, в понедельник, 21 августа, около 17:30 им поступило обращение о нападении на военного. Пострадавшего с многочисленными травмами головы доставили в больницу.

Правоохранители сразу выехали на место вызова.

Как выяснило следствие, между потерпевшим и подозреваемым возник конфликт, переросший в драку. В момент, когда военный потерял сознание, злоумышленник отобрал у него автомат, бронежилет и скрылся в неизвестном направлении.

В полиции сообщили, что нападающим был 42-летний житель Кременца, ранее неоднократно судимый за насильственные преступления.

В ходе поисков правоохранители установили место, где скрывался вооруженный мужчина. Они оцепили дом и при силовой поддержке спецназовцев КОРДа задержали его. Кроме этого, в доме находилась его сожительница и двое ее малолетних детей.

У задержанного изъяли оружие, бронежилет и другие похищенные вещи военнослужащего. За совершенное ему грозит лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Фото: в Тернопольской области мужчина избил военного (tp.npu.gov.ua)

Напомним, недавно бурную реакцию общества всколыхнула новость о том, что пьяный старший офицер Закарпатского ТЦК в Ужгороде избил жену воина ВСУ.

Правоохранители начали расследовать нападение. Это произошло после того, как женщина рассказала об избиениях в соцсетях, а история получила огласку. По ее словам, в магазине в Ужгороде нетрезвый офицер Закарпатского ТЦК начал приставать к ее мужу-военному, а затем на улице бросился с кулаками на нее.

Как сообщили в МВД, полиция готовит сообщение о подозрении для офицера ТЦК. В свою очередь в Минобороны обещают обещать наказывать военкомов за недостойное поведение.

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