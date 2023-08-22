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Викрав зброю та бронежилет. У Тернопільській області чоловік побив військового

Фото: у Тернопільській області чоловік побив військового (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронці затримали чоловіка, який побив та пограбував військового у Тернопільській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу полиції Тернопольскої області.

За даними поліції, у понеділок, 21 серпня, близько 17:30 їм поступило звернення про напад на військового. Потерпілого з численними травмами голови доправили до лікарні.

Правоохоронці відразу виїхали на місце виклику.

Як з'ясувало слідство, між потерпілим та підозрюваним виник конфлікт, який переріс у бійку. В момент, коли військовий знепритомнів, зловмисник відібрав у нього автомат, бронежилет та втік у невідомому напрямку.

У поліції повідомили, що нападником був 42-річний житель Кременця, якого раніше неодноразово судили за насильницькі злочини.

Під час пошуків правоохоронці встановили місце, де переховувався озброєний чоловік. Вони оточили будинок та за силової підтримки спецпризначенців КОРДу затримали його. Окрім цього у будинку знаходилась його співмешканка та двоє її малолітніх дітей.

У затриманого вилучили зброю, бронежилет та інші викрадені речі військовослужбовця. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

 

Фото: у Тернопільській області чоловік побив військового (tp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно бурхливу реакцію суспільства сколихнула новина про те, що п'яний старший офіцер Закарпатського ТЦК в Ужгороді побив дружину воїна ЗСУ.

Правоохоронці почали розслідувати напад. Це сталося після того, як жінка розповіла про побиття в соцмережах, а історія отримала розголос. За її словами, в магазині в Ужгороді нетверезий офіцер Закарпатського ТЦК почав чіплятися до її чоловіка-військового, а потім на вулиці кинувся з кулаками на неї.

Як повідомили в МВС, поліція готує повідомлення про підозру для офіцера ТЦК. Своєю чергою в Міноборони обіцяють обіцяє карати воєнкомів за негідну поведінку.

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полицияТернопольская область