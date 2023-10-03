Использовал ребенка для конспирации: в Одессе полиция поймала наркодилера

Полицейские совместно с СБУ установили, что 40-летний житель Одессы разработал план сбыта кокаина оптовым покупателям на территории области и начал реализовывать его.

Правоохранители провели ряд розыскных и следственных действий и задержали фигуранта на одной из улиц города, куда он прибыл на такси с партией кокаина. Для конспирации своих намерений мужчина взял с собой маленькую дочь, а "товар" положил в ее рюкзак, предварительно упаковав в полиэтиленовые пакеты и пачки из-под детских сладких палочек.

У мужчины изъяли около 1,4 кг кокаина, заготовленного для сбыта. Правонарушителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит до десяти лет лишением свободы с конфискацией имущества.

На месте у злоумышленника изъяли около 680 граммов наркотических средств. Их происхождение полицейские проверили экспресс-тестом, показавшим содержание кокаина. Еще почти 700 граммов аналогичных наркотических средств правоохранители изъяли впоследствии из дома мужчины во время обыска.

Фото: Одесская полиция поймала наркодилера (npu.gov.ua)

"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 5,2 млн гривен. Канал поставки наркотического средства задержанному будем устанавливать в ходе следствия", - сообщила следователь Одесского районного управления полиции Карина Федоряева.

Подобные случаи в Украине

28 сентября киберполиция Львовской области задержала трех участников преступной группы и изъяла наркотики почти на 90 миллионов гривен. В ходе обыска полицейские изъяли наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры общим весом около 400 килограммов. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее, 26 июня, киевские правоохранители обезвредили деятельность масштабной наркогруппировки и изъяли наркотики на 50 миллионов гривен По местам жительства и в автомобилях злоумышленников изъято 68 кг «солей» и других запрещенных веществ. Фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, полицейские перекрыли международный канал контрабанды наркотиков на сумму около полумиллиона долларов США. Двое жителей Броваров ввозили в Украину кокаин из Чешской республики, пряча в скрытом тайнике в автомобиле.