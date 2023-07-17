Используют продовольствие как оружие. Британия резко осудила решение РФ по "зерновой сделке"

Российский диктатор Владимир Путин использует поставки продовольствия "как оружие", выходя из "зернового соглашения" об экспорте зерна из Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Evening Standart.

Великобритания осудила действия российского диктатора, указав на то, что, по оценкам ООН, это может обречь на голод еще миллионы людей.

"Путин использует продовольствие как оружие. Великобритания решительно осуждает выход России из Черноморской зерновой инициативы. Это решение наносит ущерб беднейшим слоям населения мира", - заявил Клеверли.

Он добавил, что "зерновая сделка" сыграла значительную роль в снижении и стабилизации мировых цен на продовольствие, поставив на мировые рынки более 32 млн тонн продовольственных товаров.

"По оценкам ООН, без зерна, поставляемого в рамках черноморской инициативы, число недоедающих людей в мире могло бы увеличиться на миллионы", - сказал Клеверли.

Он отверг возражения Кремля, сказав: "Вопреки утверждениям России, ООН и другие партнеры предприняли значительные шаги для обеспечения доступа российского продовольствия на мировые рынки".

Зерновая сделка

В последние недели российские чиновники угрожали, что Москва прекратит свое участие в "зерновой сделке".

Так, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновой сделки" фактически прекращены.

При этом посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия совершила "очередной акт жестокости", приостановив действие "зерновой сделки", разрешающего экспорт украинского зерна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.