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Используют "донецкий сценарий": Федоров рассказал о ситуации в Запорожской области

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Запорожье, Понедельник 16 января 2023 20:47
Используют "донецкий сценарий": Федоров рассказал о ситуации в Запорожской области Фото: в Запорожской области россияне обстреляют мирное население (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные используют в Запорожской области так называемый "донецкий сценарий". Они обстреливают людные места и обвиняют в этом украинских военных.

Об этом заявил глава города Мелитополь Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

По его словам, целью оккупантов является создание паники среди местного населения. Это связано с тем, что они не получают от него поддержки.

"Они чувствуют, что не могут ничего сделать, чувствуют, что они не могут выполнить те обещания, о которых говорили в СМИ. А именно захватить Запорожье, захватить Левобережье Украины. Они начинают убивать и издеваться над нашим населением", - сказал он.

Федоров рассказал, что в Запорожском направлении Россия сосредоточила силы кадыровцев и осетинов.

Как сообщалось ранее, россияне готовятся отражать наступление украинских военных на Запорожском направлении , но с последующим переходом в собственное контрнаступление.

К тому же британская разведка сообщала, что командование РФ боится наступления ВСУ в Луганской и Запорожской областях .

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