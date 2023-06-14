Мстят за помощь для ВСУ. Пророссийская группа хакеров атаковала порты Нидерландов

На прошлой неделе пророссийская группа хакеров атаковала порт Роттердам в Нидерландах. Киберпреступники мстят стране за попытку помочь Украине в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление администрации порта Роттердам, которое приводит Bloomberg .

Несколько нидерландских портов, включая Амстердам и Гронинген, также столкнулись с распределенными атаками, известными как DDoS.

Порт Роттердам получил информацию от Национального центра кибербезопасности Нидерландов о том, что ответственность за атаку несут пророссийские группировки.

Ранее сообщалось, что хакерская группа под названием "NoName" взяла на себя ответственность за атаку. Преступники сообщили, что это был ответ на планы Нидерландов купить швейцарские танки для Украины.

Спецслужбы предупреждали, что нидерландская морская инфраструктура сталкивается с угрозой саботажа со стороны России.

Какими были последствия атаки

В то время как веб-сайт порта Амстердама не работал более часа 6 июня, морские порты Гронингена столкнулись с перебоями в работе сети, продолжавшимися два дня. По словам представителей, порты не заплатили злоумышленникам выкуп, а данные не были украдены.

Атаки проводились с российских и сербских IP-адресов, согласно информации, полученной портом Роттердам от поставщика услуг.

Что известно о группе NoName

Это пророссийская хакерская группировка, которая заявила о себе в марте 2022 года и взяла на себя ответственность за кибератаки на украинские, американские, европейские сайты госучреждений, СМИ и частных компаний.

Группировка атаковала сервисы Латвии, Эстонии, Литвы и Норвегии. Также под удар пророссийских хакеров попали сайты Польши, Финляндии, Италии и Дании.