Использовали Challenger 2. Десантники показали эффектное видео тренировок
Украинские десантники из 82 отдельной десантно-штурмовой бригады провели учения. В их ходе бойцы использовали танк Challenger 2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ в Telegram.
Как отметили в СтратКоме, в ходе учений военные использовали не только Challenger 2, но и FPV-дроны. Также на видео присутствует другая военная техника.
"Подготовка происходит максимально приближенно к реальному бою со средствами психологического воздействия на военных", - уточнили в СтратКоме.
На видео можно заметить, что тренировки защитников проходили в лесополосе.
Учения ВСУ
Напомним, в конце декабря 2023 года украинские защитники провели учения на севере страны. Они проходили полосу препятствий и отработали штурмы.
Также было отработано предоставление первичной медицинской помощи и эвакуация раненых.
Такие тренировки составляют комплекс мер боевой подготовки для подразделений, несущих службу в Северной операционной зоне.
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