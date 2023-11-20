Используется для войны. Партизаны в Ростове-на-Дону нашли базу топлива армии РФ
Партизаны в Ростове-на-Дону обнаружили базу топлива окупантов, которую армия РФ использует для ведения войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".
"Агент нашего движения разведал базу горюче-смазочных материалов на улице Стрелецкой. Также было разведано "Южное управление дорожного хозяйства МО РФ", которое организовывает автотранспортное и дорожное обеспечение российской армии", - говорится в сообщении.
Партизаны уточняют, что эти объекты организовывают логистические маршруты и снабжают весь южный регион РФ топливом, в том числе войска на оккупированных украинских территориях.
Фото: База россиян (t.me/atesh_ru)
База ГСМ обеспечивает близлежащий военный аэродром. Он непосредственно используется в военных целях.
"Уничтожение указанных объектов нанесет серьезный ущерб возможностям ВС РФ. Работа ведется, вся информация была передана соответствующим органам", - добавили в "АТЭШ".
"АТЕШ" помогает выявлять военные объекты оккупантов
Партизаны обнаружили большое место дислокации оккупантов в районе Джанкоя (Крым). Объект хорошо охраняется и оцеплен оборонительными сооружениями.
Также партизаны устроили вылазку на военную базу российских войск в захваченной оккупантами Новоалексеевке Херсонской области. Ее враг использует как временный пункт дислокации.
А недавно партизаны обнаружили ПВО российских войск возле временно оккупированного Симферополя (Крым).
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