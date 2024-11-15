Кабмин решил изменить условия использования "гуманитарных" автобусов

Кабинет министров Украины утвердил законопроект о перевозке в условиях военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
По его словам, законопроект позволяет использование транспортных средств, полученных в качестве гуманитарной помощи, для пассажирских перевозок без признания этого деятельностью, направленной на получение прибыли.
Использование гуманитарной помощи не по назначению или с целью получения прибыли является нарушением законодательства, которое может повлечь уголовную или административную ответственность.
Новый законопроект предусматривает, что:
Как известно, этот шаг власти направлен на поддержку перевозок в сложных условиях военного положения.
Напомним, мы писали, что в Киеве из-за отсутствия света возникали масштабные задержки общественного транспорта .
Также ранее юрист объяснил, как поступать, когда в транспорте возникает конфликт с контролером.
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