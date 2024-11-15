Кабмин решил изменить условия использования "гуманитарных" автобусов

По его словам, законопроект позволяет использование транспортных средств, полученных в качестве гуманитарной помощи, для пассажирских перевозок без признания этого деятельностью, направленной на получение прибыли.

Использование гуманитарной помощи не по назначению или с целью получения прибыли является нарушением законодательства, которое может повлечь уголовную или административную ответственность.

Новый законопроект предусматривает, что:

Коммунальные предприятия - перевозчики, занимающиеся автотранспортными и электротранспортными перевозками, могут быть получателями гуманитарной помощи.

Гуманитарной помощью могут выступать автобусы, электробусы, трамваи, троллейбусы и вагоны метро, предназначенные исключительно для перевозки пассажиров.

Запрещается передача или продажа полученных транспортных средств третьим лицам, за исключением случаев безвозмездной передачи другому получателю гуманитарной помощи.

Как известно, этот шаг власти направлен на поддержку перевозок в сложных условиях военного положения.