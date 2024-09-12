Выполняли заказы спецслужб РФ. В Киеве задержали группу поджигателей авто ВСУ

"Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Киеве еще пятерых приспешников российских спецслужб, которые совершали поджоги в столице. Основными целями фигурантов были внедорожники и микроавтобусы ВСУ", - говорится в сообщении.

По указанию оккупантов, злоумышленники подожгли пять служебных автомобилей украинских защитников в трех районах города. Наряду с поврежденным транспортом злоумышленники оставляли провокационные листовки, направленные на дискредитацию ВСУ.

"Таким образом враг надеялся расшатать общественно-политическую обстановку в столичном регионе, выдавая заказные поджоги за деньги из РФ под видом "работы" якобы антиукраинского подполья", - добавили в СБУ.

Как действовали преступники

Злоумышленники действовали двумя группами по два человека, еще один "работал" самостоятельно. Они - жители Сумской, Полтавской и Николаевской областей в возрасте от 21 до 29 лет. В Киев фигуранты приехали на заработки.

При поиске "легких денег" в Telegram-каналах на молодчиков вышли представители спецслужб России и предложили сотрудничество. По инструкции оккупантов фигуранты сначала находили потенциальные цели и отправляли соответствующие фото своим российским кураторам для согласования.

Затем они прибывали к местам парковки военных авто, поджигали их с помощью легковоспламеняющейся смеси и фиксировали возгорание на камеры собственных телефонов для "отчетности" перед агрессором.

После этого они надеялись получить от оккупантов вознаграждение, однако обещанных денег так и не увидели. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.