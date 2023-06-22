Выполнила две из семи рекомендаций. Еврокомиссар подтвердил результаты устной оценки Украины

Вчера европейские СМИ писали, что Украина, по результатам оценки ЕС, выполнила две из семи рекомендаций. Сегодня же это подтвердил и еврокомиссар.

"Прежде всего, они успешно провели реформу двух органов судебной системы: Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Вторая рекомендация, по которой мы считаем прогресс успешно завершенным, - это сфера медиа, где Украина приняла законодательство, которое полностью соответствует европейской директиве по аудиовизуальным сервисам. Выполнение других рекомендаций - в процессе", - сказал Вархеи.

По словам еврокомиссара, Украина добилась хорошего прогресса по реформе отбора в Конституционный Суд, в то же время ЕС ожидает окончательного принятия соответствующего законопроекта, согласно рекомендациям Венецианской комиссии.

Вархеи добавил, что относительно четырех оставшихся рекомендаций - борьба с коррупцией, борьба с отмыванием денег, деолигархизация и защита национальных меньшинств.

Еврокомиссар также отметил назначение новых глав НАБУ и САП, добавив, что Украина должна теперь "создать послужной список судебных преследований и обвинительных приговоров, заслуживающий доверия".

Что касается деолигархизации, по словам Вархеи, Украина должна, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, приостановить имплементацию "антиолигархического закона" на время войны, но в то же время принимать системные меры по борьбе с олигархами.

Вступление Украины в ЕС

После полномасштабного российского вторжения Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. Вместе с тем Еврокомиссия выдвинула Украине семь рекомендаций, после выполнения которых должны начаться переговоры о вступлении в ЕС.

Сегодня ЕС объявил промежуточный устный отчет о прогрессе Украины в выполнении этих рекомендаций. Осенью должен быть представлен письменный отчет. Украина рассчитывает, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся уже к концу 2023 года.

Детальнее об устной оценке и о том, повлияет ли она на вступление в ЕС, - можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что У страна движется к интеграции с Европейским союзом "на максимальной крейсерской скорости". Он сообщил, что в случае отсутствия форс-мажоров, переговоры по членству в ЕС могут начаться до конца текущего года.

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