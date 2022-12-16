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Исключение России из Совбеза ООН. У Байдена ответили на резолюцию

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Вашингтон, Пятница 16 декабря 2022 03:59
Исключение России из Совбеза ООН. У Байдена ответили на резолюцию Фото: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США не видят возможности для изменения правил Организации Объединенных Наций ради исключения России из числа постоянных членов Совета безопасности организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, сделанное во время брифинга.

По ее словам, администрация США не видит возможности изменения правил международной организации и поэтому сосредоточена на продолжении усилий по изоляции России и в международных организациях и по привлечению России к ответственности, в том числе посредством санкций.

"Если бы существовал способ исключить Россию из Совета безопасности ООН, мы бы немедленно приступили к этому", - подчеркнула Жан-Пьер.

Комментарий Белого дома последовал за резолюцией, внесенной американскими конгрессменами Стивом Коэном и Джоном Уилсоном, представляющими комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, с призывом к президенту США Джо Байдену добиваться того, чтобы Россию исключили из Совета Безопасности ООН в связи с развязанной в Украине войной.

Напомним, как ранее заявил президент Владимир Зеленский, Российская Федерация оккупировала место в Совбезе ООН, но "никто в мире уже не хочет слышать ее ложь".

Добавим, что в феврале этого года Россия наложила вето на резолюцию ООН с требованием прекратить войну против Украины.

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