Вызов для образования. Как война изменила систему обучения в Украине

Война и пандемия: главные вызовы для системы образования

Из-за полномасштабного вторжения РФ украинцы были вынуждены приспосабливаться к новым условиям во многих сферах жизни, и система образования не стала исключением.

По данным исследования Государственной службы качества образования при МОН, за последний год на уровень успеваемости учащихся повлияло изменение формы обучения с очной на дистанционную, а также нестабильные условия проведения уроков (воздушные тревоги, перебои со светом и интернетом).

Скриншот исследования Госслужбы качества образования

Кроме того, ухудшилось психологическое состояние учащихся. В исследовании отмечается, что по сравнению с началом февраля 2022, в два раза увеличилось количество детей, которые чувствуют себя тревожно и напряженно. В 1,5 раза больше детей чувствуют усталость.

Анкетирование среди педагогов, родителей и учеников 150 украинских школ в разных регионах показало, что результаты обучения ухудшились, но немного больше в селах, чем в городах.

Так, педагоги отметили снижение успеваемости по украинскому языку (в селах об этом сказали 57% опрошенных учителей, в городах - 44%), по иностранному языку - 52% и 47%, по математике - 45% и 40%, по информатике - 37% и 25% соответственно.

Среди родителей так же подавляющее большинство считает, что в течение последнего года успеваемость их детей стала хуже.

Скриншот исследования Государственной службы качества образования

Для школьников, студентов и педагогов кризисная ситуация продолжается еще со времен пандемии коронавируса.

Как отметила в разговоре с РБК-Украина эксперт центра Cedos по вопросам образования Ирина Когут, хотя война привела к еще большим потерям в образовании, карантин в какой-то мере подготовил систему.

"Было много отзывов от международных организаций, занимающихся образованием, с высокой оценкой стойкости украинской системы образования", – рассказала эксперт.

По ее словам, международное сообщество было сильно удивлено. Хотя вся Украина остановила образовательный процесс на 2 недели после начала полномасштабной войны, но затем постепенно образовательный процесс восстанавливался.

Уменьшение количества предметов и 12 классов? Пути преодоления потерь в образовании

Для преодоления негативного влияния событий последних лет в Государственной службе качества образования недавно предложили перейти на 12-летнюю систему в школах с 2024, а не с 2027 года, как предусмотрено реформой Новой украинской школы.

Однако министр образования Оксен Лисовый заявил, что перехода в 2024 году не будет, ведь для этого нужно иметь утвержденный государственный стандарт о профильной старшей школе, который сейчас только разрабатывается. Также подобные изменения требуют дополнительного финансирования, которое в бюджете не предусмотрено.

По мнению Лисового, увеличение продолжительности обучения не может являться основным инструментом для преодоления потерь в образовании, поэтому сейчас Минобразования разрабатывает комплексное решение.

В то же время глава МОН выступил с инициативой сокращения предметов в школе. Однако это не касается ключевых дисциплин (украинский язык, история Украины, химия, физика, математика, биология). Оптимизировать программу планируют более "концентрированной" подачей отдельных предметов.

Учебную программу в школах планируют оптимизировать (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Содержание школьной программы в целом требует пересмотра, а особое внимание следует обратить на проблему перегрузки учащихся. Такое мнение выразила председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

"Предметы должны быть ориентированы на практические навыки. Школа должна готовить к жизни, поэтому обязательно нужно обучать финансовой грамотности, лидерству, цифровым навыкам", – считает она.

Особенно важно позаботиться о сохранении здоровья детей, ведь большое количество школьников уже имеют хронические заболевания. Одной из причин такой ситуации является перегрузка, когда ученикам нужно сидеть за партами 7-8 часов, а затем еще часами выполнять "домашку". По словам Юлии Гришиной, школьная программа должна быть построена таким образом, чтобы отвечать нормам, определенным Госсанврачом.

Эксперт Cedos Ирина Когут также говорит о важности пересмотра учебных программ в школах, которые сейчас перегружены и "очень академические".

"Важнее, чтобы ученики и ученицы умели работать с анализом текстов, критическим чтением, с созданием собственных текстов. Важнее, чтобы дети понимали принципы функционирования разных обществ и знали, какие инструменты использовать в принятии решений", – рассказала эксперт.

Ситуация в украинских вузах: меньше иностранцев, больше мужчин

Не только школы, но и заведения высшего образования Украины столкнулись со многими вызовами с начала войны. В частности, произошел отток студентов как украинских, так и иностранных.

По данным Минэкономики, за границей находятся более 500 тысяч украинских школьников и более 200 тысяч студентов.

Однако Юлия Гришина подчеркивает, что не все эти студенты могли покинуть обучение. Кто-то из них мог взять академотпуск, перейти на онлайн-обучение, участвует в программе обмена.

"В любом случае нам нужно делать все необходимое для того, чтобы сохранить связь этих студентов с Украиной и вернуть их домой", - отметила нардеп.

Отток иностранных студентов из-за войны привел к материальным и кадровым потерям для украинских вузов. Юлия Гришина рассказала, что сейчас мы потеряли около 30% студентов из-за границы. Если учитывать только финансовый ущерб – сумма будет достигать более 300 миллионов долларов в год.

Следствием сокращения количества учащихся стала и потеря кадров, ведь университетам приходится снижать нагрузку или вообще увольнять преподавателей. Возникли репутационные потери, университеты лишились возможности развивать свою инфраструктуру на эти денежные средства.

В украинских вузах уменьшилось количество иностранных студентов (фото: facebook.com/ntuu.kpi)

В то же время среди студентов украинских вузов в прошлом году возросло количество мужчин. Одной из причин стала мотивация получить отсрочку от мобилизации в условиях военного положения. Но и общая доля мужчин среди населения Украины увеличилась, потому что многие женщины уехали за границу.

Недавно в соцсетях активно начали распространять информацию о возможном запрете военнообязанным поступать в вузы.

Однако вводить такое ограничение Верховная рада не планирует. А студенты бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, учащиеся и студенты заведений профтехобразования и в дальнейшем будут иметь отсрочку от мобилизации на период обучения.

Мультитест вместо ВНО

Абитуриенты в 2023 году снова будут сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ) вместо Внешнего независимого оценивания (ВНО), которое Минобразования ввело в прошлом году для упрощения вступительной кампании в условиях войны.

НМТ пройдет в виде компьютерного теста в один день. За 180 минут нужно будет дать ответы на вопросы из трех блоков предметов. Два из них – обязательные (украинский язык и математика), и один предмет можно выбрать самостоятельно (история Украины, иностранный язык, биология, физика, химия). Все задания НМТ будут отвечать действующей программе ВНО.

Сегодня, 3 мая завершается регистрация на НМТ на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО), а основная сессия состоится 5-23 июня 2023.

Тестирование будет проводиться в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временные экзаменационные центры (ТЭЦ) – в городах Украины, а также в других странах. По соображениям безопасности, адреса ТЭЦ заранее не афишируют.

Эксперт Cedos Ирина Когут рассказала изданию о некоторых особенностях НМТ, которые могут повлиять на поступление в высшие учебные заведения. Например, меньше вопросов мультипредметного теста по сравнению с ВНО означает, что каждый вопрос будет иметь больший вес для определения проходного балла.

При этом в УЦОКО заявили, что в этом году время выполнения теста сделали дольше на час, для того чтобы была возможность добавить вопросы с более высоким уровнем сложности. Это позволит более корректно распределить участников и получить более точные результаты для вступительного отбора.

Проходной балл в этом году подняли

Результаты каждого предмета мультитеста будут переведены в таблицу по шкале 100-200 баллов. Успешным считается прохождение НМТ минимум на 100 баллов.

Если в прошлом году для этого было достаточно получить по 1 баллу по каждому предмету блока, то в 2023 проходной балл повысили. Теперь нужно набрать не менее 10% от общего количества баллов за выполнение каждого из трех блоков НМТ.

Участникам тестирования для получения минимальных проходных 100 баллов нужно сдать НМТ со следующим результатом:

украинский язык – 5 тестовых баллов из 45 возможных;

математика – 4 балла из 32 возможных;

история Украины – 6 баллов из 54 возможных;

биология – 5 баллов из 46 возможных;

физика – 4 балла из 32 возможных;

химия – 4 балла из 40 возможных;

иностранный язык – 4 из 32 возможных.

Для поступления на большинство специальностей в украинские вузы достаточно набрать 130 баллов. Для специальностей "Право" и "Международные отношения" – 140 баллов, а для "Медицины" и "Стоматологии" – 150 баллов.

Особенности вступительной кампании 2023

Документы на поступление в высшие учебные заведения в этом году нужно подавать не лично, а онлайн – через электронный кабинет абитуриента. Регистрация кабинетов стартует 1 июля 2023 на сайте Единой государственной базы по вопросам образования.

Для зачисления на большинство специальностей будет достаточно результата НМТ, но будущие младшие бакалавры и бакалавры художественных и спортивных специальностей должны также пройти творческий конкурс.

Всего можно будет подать 20 заявлений в разные вузы и на разные специальности, но из них только 5 заявлений – на "бюджет".

Поступление на контракт в 2023 году может происходить на основании НМТ, или творческого конкурса, или на основании рассмотрения мотивационных писем, или индивидуальных собеседований в зависимости от специальности.

Результаты собеседования или рассмотрения мотивационных писем используются для отбора абитуриентов на контракт по специальностям, которым предоставляется особая государственная поддержка. Это 64 специальности в области образования, инженерии, естественных наук, электроники, архитектуры, аграрных, военных наук, транспорта.

Алгоритм действий для абитуриентов от МОН (фото: facebook.com/UAMON)

По мнению Ирины Когут, решение о поступлении в вузы только по мотивационным письмам в прошлом году было достаточно спорным. С одной стороны, учебные заведения ушли от значительного недобора студентов-контрактников, которые являются источником поступления денежных средств для вузов. Но следствием этого может стать и снижение качества подготовки и квалификации будущих специалистов.

"В целом исследования показывают, что низкий вступительный, низкий базовый уровень отдельных студентов влияет на качество образования в целом, то есть эти немотивированные и плохо обученные студенты тянут за собой вниз всех", – рассказала эксперт центра Cedos и выразила надежду, что поступление по мотивационным письмам является временным явлением в условиях войны.

Обучение за границей – не проблема для поступления

Из-за полномасштабного вторжения РФ большое количество украинских детей сейчас находятся за границей. Во многих случаях они посещают местные учебные заведения и продолжают учиться дистанционно в своих школах в Украине.

Однако Минобразования не устанавливало требований по обязательному посещению украинских школ учениками, находящимися за пределами страны.

Как отметила председатель подкомитета ВР по вопросам высшего образования Юлия Гришина, во избежание перегрузок из-за параллельного обучения ребенок может ходить на уроки в зарубежной школе, а в Украине перевестись на экстернатную или семейную форму обучения и сдавать только контрольные работы 2 раза в год. На основании этого будет выдан украинский табель.

Кроме того, чтобы сдать ВНО или НМТ, не обязательно иметь украинские документы об образовании. По словам Юлии Гришиной, дети, получившие свидетельства за границей, также могут зарегистрироваться на тестирование, но должны сделать нотариальный перевод документа.

Украинцы смогут пройти НМТ за границей (Getty Images)

Сдать НМТ в этом году можно за пределами Украины. Временные экзаменационные центры созданы в более чем 30 странах. Зачисление в украинские заведения высшего образования также будет происходить онлайн, поэтому проблем со вступлением у выпускников за рубежом не должно быть.

Заявления о поступлении и пакете необходимых документов нужно будет загрузить в свой Электронный кабинет. После обнародования рейтинговых списков можно также подтвердить выбор места обучения квалифицированной электронной подписью. Таким же образом можно будет дистанционно заключить контракт с выбранным вузом.

Сколько будет бюджетных мест в этом году

Количество бюджетных мест в высших учебных заведениях еще не объявлено правительством. Однако Юлия Гришина предполагает, что объем госзаказа может сократиться.

По сравнению с прошлым годом, в бюджете 2023 заложено на 19% меньше средств на подготовку кадров университетами. Среди причин этого может быть уменьшение общего количества бюджетных мест; уменьшение количества бюджетных мест в тех заведениях, где в прошлый раз не были использованы все места; прогнозируемое уменьшение количества выпускников школ; уменьшение количества учреждений высшего образования в связи с войной.

"Но мы делаем все возможное для обеспечения как можно большего количества мест государственного заказа для наших абитуриентов в нынешних условиях, особенно на фоне будущей потребности специалистов по техническим специальностям для послевоенного восстановления страны", - рассказала нардеп.

Со своей стороны в МОН отмечают, что в этом году будут сохранены все льготы и льготные категории, предусмотренные законами, в частности, для жителей временно оккупированных территорий.

Льготные условия для жителей с территорий активных боевых действий/территорий возможных боевых действий будут определены в мае 2023 с учетом развития военно-политической ситуации в Украине.

Стоимость обучения и самые популярные специальности в украинских вузах

По итогам прошлогодней вступительной кампании наиболее популярными специальностями среди украинских абитуриентов стали "Право", "Компьютерные науки", "Филология", "Менеджмент", "Психология". Портал Work.ua совместно с Education.ua провели исследование, в котором определили стоимость обучения на получение степени бакалавра по популярным специальностям в крупнейших городах страны.

По предоставленной Work.ua информации, самой дорогой специальностью в Украине оказалось "Право", а самым дорогим городом для обучения – Киев. Специальность с наименьшей стоимостью обучения – "Менеджмент", самый дешевый город для обучения – Днепр.

Например, в Киеве специальности "Право" обучают наиболее популярные вузы:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУ). Стоимость четырех лет обучения – 227 200 грн;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" (НТУУ КПИ) – 158 000 грн;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (НУБиП) – 129 640 грн;

Национальный авиационный университет (НАУ) – 128 000 грн;

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) – 244 000 грн.

Средняя стоимость обучения на популярных специальностях в университетах столицы:

Право – 177 368 грн;

Компьютерные науки – 147 184 грн;

Филология – 163 128 грн;

Менеджмент – 142240 грн;

Психология – 126 944 грн.

Онлайн или офлайн: каким будет формат обучения

Учебный год 2022/2023 в Украине проходил как дистанционно, так и офлайн. Большое количество университетов проводили занятия в смешанной форме: практические и лабораторные занятия проводились в очном режиме, лекционные – дистанционно.

В зависимости от ситуации с безопасностью в регионах и наличия убежищ, местные органы власти и учебные заведения выбирали соответствующий формат проведения занятий.

Задачей на следующий год в МОН ставят максимально возможное возвращение учащихся в офлайн. Министр образования Оксен Лисовый заявил, что обучение онлайн, даже если оно качественное, выпускает огромные сегменты, важные для формирования личности.

7 апреля 2023 правительство приняло Концепцию безопасности учебных заведений, которая в частности предусматривает оборудование современных укрытий, внедрение систем оповещения, организацию видеонаблюдения, полицейскую охрану.

Так, на 2023 год в Украине предусмотрено 1,5 млрд грн субвенции регионам на обустройство качественных убежищ в образовательных учреждениях.