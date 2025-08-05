Вызов для Европы: почти 60% немцев не готовы браться за оружие в случае нападения на страну
Почти две трети граждан Германии не готовы браться за оружие, чтобы защищать свою страну в случае нападения. Таковы результаты нового социологического опроса, проведенного по заказу немецкого вещателя RND.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Что показал опрос
59% респондентов заявили, что "вероятно" или "точно" не стали бы оборонять Германию в случае вооруженного вторжения. Лишь 16% ответили, что "точно" готовы к вооруженному сопротивлению, еще 22% - "вероятно" стали бы на защиту государства.
Эти данные стали серьезным вызовом для министра обороны Бориса Писториуса, который возглавляет программу перевооружения Бундесвера на фоне десятилетий недофинансирования немецкой армии.
Новый курс на милитаризацию
В июле Писториус представил план набора в Бундесвер - до 2031 года армия ежегодно должна пополняться на 40 тысяч молодых граждан.
В рамках этой реформы планируется обязательное заполнение анкет для мужчин по достижении 18 лет, а также возможное введение медосмотров для оценки пригодности к службе.
По словам военных чиновников, численность вооруженных сил должна вырасти со 182 тыс. до не менее 260 тыс. военнослужащих к 2035 году. Резервисты должны увеличиться с 60 тыс. до 200 тыс.
Немецкая армия годами испытывает трудности с набором. Частично это объясняют историческим "чувством вины" после Второй мировой и убеждением части немцев, что страна не нуждается в вооруженных силах. Призыв на срочную службу был отменен еще в 2011 году из-за непопулярности среди населения.
Вторжение РФ в Украину изменило позицию правительства
После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году в Берлине начали пересматривать подход к безопасности. Этот новый курс назвали Zeitenwende - "перелом эпохи".
Канцлер Фридрих Мерц, победивший на выборах в феврале, заявил, что Германия возвращается и пообещал противостоять агрессии президента РФ Владимира Путина.
Миллиарды на оборону и инфраструктуру
Новое правительство ввело исторические реформы финансирования: оборонные проекты, которые превышают 1% ВВП, могут получать неограниченное финансирование. Также был создан специальный инфраструктурный фонд в размере 500 млрд евро, который направлен на модернизацию дорог и железных дорог.
Это часть более широкой стратегии НАТО на случай войны с Россией - Германия должна стать ключевым транзитным хабом для передвижения техники и войск на восточный фронт.
Похожие проблемы и в других странах
Проблемы с военным набором не являются исключительно немецкими. В Италии только 16% граждан готовы защищать свою страну, несмотря на рост оборонного бюджета на 46% за последние 10 лет.
В Великобритании армия и флот не достигали ежегодных планов по набору почти с 2010 года. Причины - низкая оплата, плохие условия проживания и снижение заинтересованности молодежи в военной службе.
Ранее РБК-Украина писало, что большинство поляков боятся угрозы существованию своего государства: 63% обеспокоены возможным нападением. По данным опроса IBRiS, более трети поляков в случае войны планируют бежать за границу или в более безопасные регионы, тогда как готовность бороться снизилась по сравнению с прошлым годом. Также уменьшилось социальное доверие между людьми. Уровень тревоги вырос после начала вторжения России в Украину.
Напомним, Германия готовится к возможному крупному конфликту в Европе в ближайшие 4-7 лет из-за угрозы нападения России на НАТО. В стране планируют обучать школьников гражданской обороне, выживанию и первой помощи, а правительство советует семьям готовить запасы и тревожные рюкзаки.
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