Воспитатели требуют 15 тысяч зарплаты: Кабмин рассмотрит петицию

Петиция воспитателей детсадов о повышении зарплат набрала 25 тысяч подписей. Ее должен рассмотреть Кабинет министров Украины и принять решение.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на петицию.
Петиция с требованием повысить заработную плату воспитателям детских садов до 15 000 гривен набрала 25 тысяч подписей. Обращение было зарегистрировано на сайте правительственных петиций и получило поддержку менее чем за два месяца.
Автор петиции отмечает, что нынешняя зарплата воспитателей является крайне низкой. Воспитатель 12-го тарифного разряда получает около 7000 гривен в месяц.
В петиции говорится о несправедливом разрыве в зарплатах между воспитателями и учителями школ, нехватку кадров из-за низкой оплаты труда, а также чрезмерную нагрузку на тех, кто остается работать. Это, по словам авторов инициативы, негативно влияет на качество дошкольного образования.
Теперь Кабмин должен рассмотреть петицию и обнародовать официальный ответ в течение 10 рабочих дней.
Напомним, МОН вводит новую систему расчета зарплат для воспитателей детсадов. Оплата будет зависеть от количества детей в группе и нагрузки педагога. Отныне воспитатели сами смогут рассчитать свою ставку. Если в группе больше детей, предусмотрены доплаты или дополнительные ставки.
Для групп, работающих более 9 часов, предусмотрено две полные ставки воспитателей. В случае отсутствия воспитателя другой педагог может заменять его с доплатой. Также появятся гибкие группы (дежурные, сезонные, выходного дня), а родители смогут оплачивать дополнительное время пребывания детей в саду после 19:00.
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