Воспитатели требуют 15 тысяч зарплаты: Кабмин рассмотрит петицию

Петиция с требованием повысить заработную плату воспитателям детских садов до 15 000 гривен набрала 25 тысяч подписей. Обращение было зарегистрировано на сайте правительственных петиций и получило поддержку менее чем за два месяца.

Автор петиции отмечает, что нынешняя зарплата воспитателей является крайне низкой. Воспитатель 12-го тарифного разряда получает около 7000 гривен в месяц.

В петиции говорится о несправедливом разрыве в зарплатах между воспитателями и учителями школ, нехватку кадров из-за низкой оплаты труда, а также чрезмерную нагрузку на тех, кто остается работать. Это, по словам авторов инициативы, негативно влияет на качество дошкольного образования.

Теперь Кабмин должен рассмотреть петицию и обнародовать официальный ответ в течение 10 рабочих дней.