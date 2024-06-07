RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На выходных света будет больше. "Укрэнерго" рассказало об ограничениях в субботу

Иллюстративное фото: "Укрэнерго" рассказало об ограничениях в субботу, 8 июня (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в субботу, 8 июня, отключение света будет происходить только в определенные часы утром и вечером. Они будут действовать по всем областям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

По данным "Укрэнерго", днем субботы отключения света не прогнозируются. Графики будут действовать с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 24:00. Однако в случае изменения ситуации будет поставлено в известность отдельно.

"Энергопотребление объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничится", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь с пятницы на субботу в Украину заработает дополнительный блок на АЭС. Это позволит улучшить работу энергосистемы.

Отключение света в Украине

После ударов России по энергоинфраструктуре в Украину были вынуждены ввести графики отключения света. Из-за высокого уровня потребления электроэнергии периодически вводятся аварийные отключения.

Поэтому украинцев просят экономнее потреблять электроэнергию. В частности, Кабинет Министров Украины поручил органам государственной власти задачу уменьшить потребление электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
График отключения светаУкрэнергоБлэкаут