На выходных света будет больше. "Укрэнерго" рассказало об ограничениях в субботу

По данным "Укрэнерго", днем субботы отключения света не прогнозируются. Графики будут действовать с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 24:00. Однако в случае изменения ситуации будет поставлено в известность отдельно.

"Энергопотребление объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничится", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь с пятницы на субботу в Украину заработает дополнительный блок на АЭС. Это позволит улучшить работу энергосистемы.

Отключение света в Украине

После ударов России по энергоинфраструктуре в Украину были вынуждены ввести графики отключения света. Из-за высокого уровня потребления электроэнергии периодически вводятся аварийные отключения.

Поэтому украинцев просят экономнее потреблять электроэнергию. В частности, Кабинет Министров Украины поручил органам государственной власти задачу уменьшить потребление электроэнергии.

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