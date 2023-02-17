На выходных в Киеве и области могут выключать свет из-за ремонтов: график по районам

В субботу отключения возможны с 9:00 до 22:00 в части Левого берега и в Голосеевском районе.

В воскресенье - с 8:00 до 13:00 в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Днепровском районах.

В Киевской области отключения по графику возможны в части Бучанского района. На выходных свет будет ограничиваться с 6:00 до 22:00.

Напомним, в настоящее время дефицита мощности в энергосистеме нет, но в Одесской области продолжаются ограничения из-за повреждений.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил украинцев, что отключения света все еще возможны, несмотря на отсутствие дефицита.

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