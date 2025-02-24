Выиграть битву за Киев помогли информаторы и корректировщики из оккупированных сел, - "Тихоход"

Сеть информаторов и корректировщиков была создана из числа жителей временно оккупированных населенных пунктов Киевщины, координацией их работы в штабе обороны Киева занимался также Александр Дмитриев, сообщает издание.

"Это были очень разные люди, но все неистово "заряженные". Некоторые не успели уехать и попали в оккупацию, а некоторые по просьбе штаба вернулись в села, оказавшиеся в "серой зоне", - говорится в статье.

"Тихоход" перечисляет тех, кто стал "глазами" ВСУ: в Буче - его сын, с которым по телефону несколько раз прощались навеки, к счастью, сын уцелел; в Лютеже и Козаровичах - Александр Александрович и Николай; в Капитановке - охранник базы Киевского дорожного управления сидел на крыше своего предприятия; в Синяке - Мария и семья местного егеря; в Михайловской Рубежовке - телеведущий Олекса; в селе Озера - товарищ по автоспорту Сергей с женой; в Демидове - уборщица, работавшая у Тихоходового приятеля, еще двое ребят - на лесопилке и один - возле тамошнего моста; в Лубянке - местный тракторист, в Гостомеле - егерь Александр с кумом, очень рисковые, потом пошли вместе в ВСУ и служат до сих пор... И еще десятки других людей", - говорится в статье.

Создание сети информаторов и корректировщиков было важным из-за того, что в первые дни была дискоммуникация между военными подразделениями, которые могли получать информацию с помощью дронов.

"Некоторые корректировщики плохо понимали, как передать координаты, в таком случае надо было ориентироваться по словесному описанию. Например, звонит один парень из Мотыжина: возле дома с синей крышей стоят танки. Я в это время слежу за местностью через камеру дрона, говорю: дай какой-то ориентир, я не понимаю, какой именно дом с синей крышей. Сарай возле него есть справа? - Есть. - А лесок есть? - Лесок чуть левее, метров за 150. - Ага, вижу танки". Так по голосу, бывало, определяли координаты", - азартно рассказывает Тихоход.

В статье также отмечается, что кроме создания сети информаторов и корректировщиков Александру "Тихоходу" принадлежит также идея подрыва плотины в Козаровичах, благодаря чему захлебнулось наступление россиян на Киев.

"Если бы не подрыв плотины и отражение Мощуна, то был большой риск того, что враг может прорвать нашу оборону и зайти в столицу со стороны Оболони, констатирует Александр Сырский в документальном фильме "Битва за Киев" (2022 г.). Именно успешные бои за Мощун генерал Сырский называет решающим этапом операции по обороне столицы: "Это было начало перелома и начало нашей победы", - сказал он.

Все корректировщики, с которыми контактировал "Тихоход" во время обороны Киева, уцелели в оккупированных селах, отмечается в статье.