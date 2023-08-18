Изготовление "Шахедов" в России - это отвлечение внимания от Ирана, - Игнат
Россия производит дроны-камикадзе Shahed на своей территории для того, чтобы отвлечь внимание от Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
Как рассказал Игнат, есть случаи, когда после сбыта БПЛА падают уцелевшим на землю, и их исследуют ученые в специальных центрах. Там определяют, что в том беспилотнике изменилось или нет.
"Они определяют, что в том "Шахеде" российского, иранского и американского. И не только американского, но и европейских запчастей там достаточно много. Об этом партнерам нашим было подробно доказано и продемонстрировано", - отметил спикер.
По его словам, то, что Россия производит дроны у себя - это просто отвлечение внимания от Ирана.
"Мол, у нас есть свое производство, а "Иран здесь ни при чем". Иран, который с самого начала поставки этих БПЛА и когда они появились в небе ни разу не признал, что дает России эти беспилотники", - добавил Игнат.
Сотрудничество Ирана и России
Еще в начале полномасштабного вторжения РФ заручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed. С этого времени Россия регулярно использует эти БПЛА для атак на военную и гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому на Иран накладывают многочисленные санкции.
А в июне координатор Совета по национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби заявил, что Иран активно приобщился к строительству в России завода по производству "Шахедов". Он должен быть построен до конца следующего года.
В американской разведке заявили, что строительство такого завода может значительно повлиять на ход войны в Украине.
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