Изгнанный народ: как СССР депортировал крымских татар, а Россия забирает их дом до сих пор

Искоренение народа с родной земли

До депортации на полуострове жило 218 тысяч крымских татар. Такие данные показала сталинская перепись 1939 года. Это почти 20% тогдашнего населения Крыма.

Депортацию провели с 18 по 20 мая 1944 года. Крымцев эшелонами вывозили в Узбекистан, Кыргызстан и на Урал. Выселения не избежали даже крымские татары, которые служили в Красной армии. После войны их отправили к родным за тысячи километров от родины.

"Целью депортации было искоренение аутентичного населения из Крыма. Еще одна из целей - Сталин перед завершением Второй мировой пытался выторговать у западных партнеров давление на Турцию, чтобы получить доступ к Босфору - проливу из Черного моря в Средиземное. Поэтому он хотел лишить окружающие регионы, такие как Крым и Северный Кавказ, сильных мусульманских громад, которые могли бы помешать этому давлению", - объясняет историк Роман Кабачий, старший научный сотрудник Музея истории Украины во Второй мировой войне.

Наряду с депортацией крымских татар, советская власть выселила и греков, болгар, армян и немцев. Их обвинили в коллаборационизме с нацистами. В большинстве случаев подтверждений сотрудничества с врагом не было.

Крымскотатарский мальчик, депортированный из Крыма за "измену Советскому Союзу" - "сотрудничество с немцами" (фото: Википедия)

"Еще в 1941-м году, когда началась немецко-советская война, из Крыма и других причерноморских регионов Украины депортировали немцев. Это был как бы подозрительный элемент, который мог бы помогать оккупантам против Советского Союза. То есть СССР на момент 1944-го года уже имел практику депортации нацменьшинств", - добавляет историк.

Крымских татар заставили бросить все - с собой можно было взять только документы. В дороге из-за нечеловеческих условий перевозки, жары и недостатка продуктов умер 191 человек, по официальной версии. На самом деле эти цифры значительно выше.

"Это была четко спланированная акция. Фактически геноцид, потому что он был направлен на то, чтобы оторвать народ от своей родины, ассимилировать в других народах. Нередко депортировали те, кто еще вчера ужинал или обедал в семьях крымских татар. О таких случаях рассказывал нынешний глава Меджлиса Рафат Чубаров", - говорит Кабачий.

Советская власть фактически запретила даже само название крымские татары: татары должны были быть одни.

"В Польше названия народов пишут с большой буквы. И когда поляки по старому правописанию указывают татары с большой, а крымские - с малой, то сводят этот народ к этнической группе большего народа. На самом же деле крымские татары и казанские татары - разные", - говорит эксперт.

Уже во второй половине 40-х годов крымские татары массово начали бежать, нарушали режим спецпоселения, требовали возвращения домой. В 1960-70-е в отдельных случаях власти разрешали незначительное количество переселений в Крым.

Потом сняли запрет на возвращение крымцев на полуостров, но не позволяли получить там прописку, поэтому они начали селиться в ближайших регионах - в Херсонской и Запорожской области. С конца 80-х началось массовое возвращение крымских татар на родину.

Опустевшее крымскотатарское село Ускют (фото: Википедия)

Оккупация полуострова - очередная трагедия крымских татар

После аннексии Крыма Россией около 50 тысяч крымских татар выехали с родного полуострова. Более сотни стали политическими заключенными РФ, многие активисты погибли из-за преследования оккупантов.

"Очередная трагедия происходит на наших глазах. Постоянные обыски, приравнивание религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" к террористической, заключение за так называемую "народную журналистику" - это давление на народ. Поэтому кто-то не выдерживает и выезжает из оккупированного полуострова. Но есть случаи, когда и возвращаются, потому что для крымских татар есть одна родина - это Крым", - говорит Кабачий.

Крымские татары в Запорожской и Херсонской областях фактически пережили двойную депортацию - из-за полномасштабного вторжения россиян им снова пришлось покинуть свои дома уже в 2022 году.

"Член Меджлиса Гульнара Бакирова, которая до начала полномасштабной войны жила в Новоалексеевке Херсонской области, бежала, сжегши все семейные фотографии", - говорит Кабачий.

Семейные истории и надежда на возвращение

В Музее истории Украины во Второй мировой войне в пространстве выставки "Украина - Распятие" представлена экспозиция "В портрете предков моя родина". В рамках которой известные крымские татары поделились фотографиями своих предков, переживших депортацию.

В экспозиции снимки фотографа Эмине Зиятдиновой, режиссера и актера Ахтема Сеитаблаева, режиссера Намира Алиева, депутата ВР Тамила Ташева, члена меджлиса Гульнары Бакировой, главного редактора "Украинской правды" Сегвиль Мусаевой, заместителя директора Украинского института Алима Алиева, художника Рустема Скибина, первого секретаря посольства Украины в Узбекистане Юсуфа Куркчи.

Роман Кабачий показывает экспозицию "В портрете предков моя родина" (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

"Самые старые фото с выставки - начало ХХ века. На них прадед и прабабушка Эмине Зиятдиновой. Юсуф Куркчи поделился фото, где его отец Ибрагим рядом с Мустафой Джемилевым в Узбекистане на горе Чирчик, где собиралась крымскотатарская активная молодежь и обсуждала возможности возвращения. Сегвиль Мусаева предоставила фото мамы и бабушки, которые ездили отдыхать в Феодосию, пока не вернулись в Крым навсегда", - говорит историк.

Все подписи к фотографиям сделаны на украинском, крымскотатарском и английском языках.

"Здесь каждая фотография несет свои определенные посылы. Данная экспозиция - не первая наша инициатива. В 2017 году мы выдали книгу "Полынный май 1944-го", где были собраны свидетельства, документы и фотографии депортации, а также иллюстрации художника Рустема Эминова. Поэтому тема крымских татар у нас живет", - добавляет историк.

Семейными снимками поделились известные крымские татары (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)