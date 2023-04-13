Выгодно для России и фиктивных миротворцев: Подоляк о "патовой" ситуации на фронте

"Патовая" ситуация на фронте, как один из возможных сценариев войны, выгодна только России и фиктивным миротворцам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, сценарий с "патовой" ситуацией является странным. В то же время такое развитие событий будет выгодным врагу: России, мечтающей заморозить статус-кво;

фиктивным миротворцам, требующим прекращения войны только за счет Украины. Также этот вариант может позволить врагу уйти от ответственности за свои военные преступления.