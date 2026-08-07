Выгоняли собаку шваброй в жару: "Новая почта" уволила работников после скандала

Главное: Скандальное видео: В Ивано-Франковске работники отделения НП выгоняли шваброй бездомную собаку на улицу во время жары +37°C.

В Ивано-Франковске работники отделения НП выгоняли шваброй бездомную собаку на улицу во время жары +37°C. Реакция компании: В "Новой почте" заявили, что такое поведение противоречит их pet-friendly политике, и немедленно уволили сотрудников, попавших на видео.

В "Новой почте" заявили, что такое поведение противоречит их pet-friendly политике, и немедленно уволили сотрудников, попавших на видео. Поиск и помощь животному Компания разыскивает собаку, чтобы доставить ее в ветеринарную клинику и полностью оплатить обследование и возможное лечение.

Компания разыскивает собаку, чтобы доставить ее в ветеринарную клинику и полностью оплатить обследование и возможное лечение. Системные шаги: Для работников всей сети проведут дополнительные разъяснения по поводу гуманного обращения с животными, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Видео опубликовала пользовательница Threads под ником no.pain.no.jaane. По ее словам, инцидент произошел в Ивано-Франковске, когда температура воздуха достигала +37°C.

Автор сообщения призвала узнать работников отделения и подчеркнула, что бездомных животных нельзя выгонять на жару, а стоит хотя бы обеспечить их питьевой водой.

Как отреагировала "Новая почта"

В компании заявили, что увиденное на видео противоречит ее принципам и политике дружественного отношения к животным.

В "Новой почте" отметили, что завершают внутреннее расследование и уже приняли решение прекратить сотрудничество с попавшими на видео сотрудниками.

Также в компании сообщили, что разыскивают собаку. После того, как животное найдут, его планируют доставить в ветеринарную клинику в селе Глеваха, где проведут комплексное обследование и при необходимости лечение. Все расходы на это "Новая почта" берет на себя.

Кроме того, компания пообещала провести дополнительные разъяснения для работников всей сети по обращению с животными, чтобы подобные случаи не повторялись.

В Новой почте также напомнили, что позиционируют себя как pet-friendly компанию: в некоторых отделениях живут спасенные коты, для животных устанавливают поилки, а зимой позволяют им согреться в помещениях. Именно поэтому, отметили в компании, видео стало для нее шоком.