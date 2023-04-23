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Вымышленное геройство? Пока сын Пескова "воевал в Украине", его Tesla ездила по Москве

Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Основатель ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что сын пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова воевал в Украине. В то же время, его авто "Tesla" получало штрафы в Москве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Как рассказал Пригожин, Песков сам якобы отправил сына Николая Чоулза воевать.

""Из всех моих знакомых (впервые об этом скажу) один человек - Дмитрий Песков, который в свое время прославился законченным либералом, своего сына отправил, какой часть жизни прожил в Америке, если не ошибаюсь, или в Англии, пришел и говорит: "Убери" его простым артиллеристом", – рассказывал Пригожин.

По его словам, он вступил в ПИК "Вагнера" под чужой фамилией, однако не уточнил какой именно заявил, что она может "еще понадобиться. В то же время сам сын Пескова заявлял, что получил медаль "За отвагу" за "определенный боевой подвиг" в Украине .

Однако, как выяснили СМИ, автомобиль Tesla Model X, владельцем которого до конца марта 2023 года был Николай Чоулз, нарушал правила 24 июля и 6 ноября 2022 года. Это возможны даты его пребывания в Украине.

Также известно, что ранее автомобиль кроме Николая Чоулза использовал и его отец - Дмитрий Песков. Несмотря на то, что Чоулз продал авто, он продолжает владеть одним из двух полисов ОСАГО, оформленных на электрокар.

Интересен и тот факт, что действующие члены ЧИК "Вагнера" рассказали, что Чоулза не видели "ни на соледарском, ни на бахмутском направлениях". А друзья и знакомые сына Пескова говорят, что тот не исчезал на длинный.

Фото: Tesla Model X (t.me/vchkogpu)

Напомним, в январе британская разведка сообщала , что численность группы "Вагнер" на российско-украинском фронте достигала 50 тысяч человек. Частично группа финансируется за счет коррупции по госзаказам.

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