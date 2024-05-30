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Придумали "легенды" после деоккупации: правоохранители задержали предательниц в Херсонской области

Фото: Фото: СБУ задержала в Херсонской области двух предательниц (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали двух коллаборанток в Херсонской области. Одна из них "маскировалась" под вымышленным именем, а другая пыталась скрыться от правосудия после деоккупации региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Telegram.

Отмечается, что обе женщины работали на врага в период оккупации правобережной части Херсона.

"Среди них - бывшая должностница местного подразделения Фонда социального страхования", - отметили в ведомстве.

Получила должность за измену

Как сообщили в СБУ, во время захвата областного центра женщина поддержала окупантов, за что получила "должность" в местной оккупационной администрации РФ.

Там по протекции гауляйтера Владимира Сальдо фигурантка возглавила так называемый "отдел соцполитики".

Находясь в рядах псевдоучреждения, коллаборантка подыскивала "единомышленников", из которых пыталась сформировать "штат" своего подразделения.

Также она вводила законодательство страны-агрессора и переводила все банковские расчеты на российские рубли.

Придумала "псевдоним" для подписи документов

Для конспирации коллаборантка использовала "псевдоним", которым, в частности, подписывала "распорядительные" документы.

После деоккупации областного центра она осталась в городе, а затем устроилась в местный Пенсионный фонд.

"Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность фигурантки и ее попытки укрыться в государственном учреждении от правосудия", - говорится в сообщении.

Еще одна предательница-агитаторша

Вторая, разоблаченная СБУ, коллаборантка оказалась жительницей Корабельного района Херсона.

Во время оккупации областного центра она вступила в "избирком" захватчиков, где агитировала местных жителей "проголосовать" за присоединение региона к составу РФ.

Для сбора "голосов" она совершала подворовые обходы и агитировала местных жителей поставить в незаконных бюллетенях отметки в пользу страны-агрессора.

После освобождения города коллаборантка пыталась скрываться, однако Служба безопасности установила ее местонахождение и задержала.

Подозрения и вероятные сроки

Следователи сообщили обоим злоумышленницам о подозрении за коллаборационную деятельность.

Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: задержание коллаборанток в Херсонской области t.me/SBUkr)

СБУ охотится на агентов РФ

Накануне сообщалось о том, как СБУ задержала диверсанта ФСБ РФ . Мужчина поджег электроподстанции в Одесской области.

Также правоохранители Службы безопасности недавно задержали информатора российского ГРУ , который готовил захват Волчанска.

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