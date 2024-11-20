Малиновский получил нового тренера в Италии: он был чемпионом мира и Европы

"Дженоа" после провального старта сезона (10 очков в 12-ти турах) накануне уволил Альберто Джилардино. Он тренировал "грифонов" с декабря 2022 года.

Именно 48-летний Виейра заменит его на тренерском мостике. Уже в среду он проведет первую тренировку с командой. Французский специалист находился без работы с лета, когда покинул "Страсбур".

Виейра имел отличную карьеру игрока. Он стал чемпионом мира и Европы в составе сборной Франции. На клубном уровне француз трижды стал чемпионом Англии ("Арсенал") и 5 ​​раз завоевал чемпионский титул в Италии ("Интер" – четыре, "Милан" – один).

Тренерскую деятельность начал через два года после окончания игровой карьеры – в 2013-м. Работал в Англии с молодежным составом "Манчестер Сити" и первой командой "Кристал Пэлас", в США – с "Нью-Йорк Сити", во Франции – с "Ниццей" и "Страсбуром".

"Дженоа" в сезоне 2024/25

Виейра начнет работу в Генуе с домашнего поединка Серии А против "Кальяри" (24 ноября). Сардинцы – сосед в турнирной таблице и набрали те же 10 очков.

Дальше "грифонов" будет ждать непростой календарь вплоть до Рождества. "Дженоа" встретится с "Удинезе" и "Миланом" на выезде, а на домашней арене примет "Торино" и "Наполи". Ранее генуэзцы вылетели из Кубка Италии, так что Виейра сможет сосредоточиться на сохранении прописки в элитном дивизионе.