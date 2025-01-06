Отметили Украину и Британию: с кем Усик стал лучшим в 2024-м по версии WBC

Лауреатами года прогнозируемо стали самые авторитетные чемпионы организации - украинец Александр Усик и британка Скай Николсон.

Выбор украинца Всемирный совет обосновал так.

"18 мая 2024 года Александр Усик совершил исторический подвиг, став безоговорочным чемпионом в крузервейте и тяжелом весе, победив в эпическом бою Тайсона Фьюри. В декабре он успешно защитил пояс по версии WBC, укрепив свою доминирующую позицию в тяжелом весе".

Также организация отметила "глобальное влияние" украинского чемпиона на мировой спорт.

Фото: Александр Усик (instagram.com/wbcboxing)

Среди женщин награду получила британская чемпионка мира в полулегком весе - Скай Николсон. 29-летняя спортсменка в 2024-м не только добыла чемпионский пояс WBC, но и успела дважды его защитить в поединках с рейтинговыми соперницами.

Николсон - бронзовый призер любительского ЧМ-2016 и чемпионка Игр Содружества-2018. Участвовала в Олимпиаде-2020. А перейдя в профи, одержала победы во всех 12-ти проведенных поединках, однажды отправив соперницу в нокаут.

Фото: Скай Николсон (instagram.com/wbcboxing)