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Отметили Украину и Британию: с кем Усик стал лучшим в 2024-м по версии WBC

Фото: Скай Николсон (instagram.com/skyebnic)
Автор: Андрей Костенко

Всемирный боксерский совет (WBC) назвал лучших боксеров 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина х ссылкой на официальный Instagram организации.

Лауреатами года прогнозируемо стали самые авторитетные чемпионы организации - украинец Александр Усик и британка Скай Николсон.

Выбор украинца Всемирный совет обосновал так.

"18 мая 2024 года Александр Усик совершил исторический подвиг, став безоговорочным чемпионом в крузервейте и тяжелом весе, победив в эпическом бою Тайсона Фьюри. В декабре он успешно защитил пояс по версии WBC, укрепив свою доминирующую позицию в тяжелом весе".

Также организация отметила "глобальное влияние" украинского чемпиона на мировой спорт.

Фото: Александр Усик (instagram.com/wbcboxing)

Среди женщин награду получила британская чемпионка мира в полулегком весе - Скай Николсон. 29-летняя спортсменка в 2024-м не только добыла чемпионский пояс WBC, но и успела дважды его защитить в поединках с рейтинговыми соперницами.

Николсон - бронзовый призер любительского ЧМ-2016 и чемпионка Игр Содружества-2018. Участвовала в Олимпиаде-2020. А перейдя в профи, одержала победы во всех 12-ти проведенных поединках, однажды отправив соперницу в нокаут.

Фото: Скай Николсон (instagram.com/wbcboxing)

 

Ранее сообщили, что непобедимый украинский боксер, который был в команде с Усиком и Ломаченко, возобновляет карьеру.

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