Отмечены Россией. Кто из украинских политиков до сих пор имеет награды от Кремля

Главное: Леонид Кучма: остается кавалером российского ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, который ему лично вручили в 2011 году.

остается кавалером российского ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, который ему лично вручили в 2011 году. Владимир Литвин: владеет кремлевским Орденом Дружбы с 2011 года; сейчас работает в НАНУ и финансирует помощь для ВСУ.

владеет кремлевским Орденом Дружбы с 2011 года; сейчас работает в НАНУ и финансирует помощь для ВСУ. Митрополит Онуфрий: имеет Орден Дружбы с 2013 года; позже у него нашли российский паспорт.

имеет Орден Дружбы с 2013 года; позже у него нашли российский паспорт. Сергей Кивалов: владеет двумя наградами РФ - медалью Пушкина (2009) и Орденом Дружбы (2013); в 2024 году был ранен в Одессе во время обстрела со стороны РФ.

владеет двумя наградами РФ - медалью Пушкина (2009) и Орденом Дружбы (2013); в 2024 году был ранен в Одессе во время обстрела со стороны РФ. Михаил Добкин: получил Орден Дружбы в 2010 году; весной 2022 года был рукоположен в диаконы УПЦ (МП) и начал помогать армии.

Леонид Кучма

Второй президент Украины еще в первые дни полномасштабного вторжения осудил агрессию РФ. Однако он до сих пор остается кавалером российского ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Указ о его награждении Путин подписал 20 апреля 2004 года - до начала Оранжевой революции - с формулировкой "за большой личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Украины".

Интересно, что сам орден Кучма получил с опозданием - только в 2011 году. В Кремле его лично вручил тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев.

Несмотря на публичный разрыв с Москвой, информации об официальном отказе второго Президента от кремлевского ордена нет. Российская сторона о лишении его этой награды также не сообщала.

Владимир Литвин

Народный депутат нескольких созывов, бывший спикер Верховной Рады и экс-глава Администрации президента в 2011 году получил Орден Дружбы "за значительный вклад в развитие и укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Украиной".

В начале полномасштабного вторжения Литвин осудил российскую агрессию, а также в течение 2022-2023 годов со своим фондом передавал военным автомобили, а гражданским - гуманитарную помощь.

Сейчас Литвин работает в Национальной академии наук Украины. На своей странице в Фейсбуке он распространяет преимущественно собственные научные статьи и монографии, разоблачающие использование истории Кремлем в качестве оружия.

Сергей Кивалов

Народный депутат нескольких созывов и бывший глава ЦИК имеет целую коллекцию наград от Кремля. В 2009 году Дмитрий Медведев вручил ему медаль Пушкина.

В 2013 году Владимир Путин лично наградил Кивалова опять-таки Орденом Дружбы за "значительный вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом".

После начала большой войны экс-нардеп осудил агрессию РФ. Юридическая академия в Одессе, которую он возглавляет, регулярно отчитывается о помощи военным, передаче техники и организации гуманитарных хабов для переселенцев.

Сам Кивалов остается в Украине и занимается образованием. В мае 2024 года во время очередного российского обстрела Одессы пострадала знаменитая резиденция Кивалова, известная в народе как "Замок Гарри Поттера", а сам экс-депутат был ранен.

Митрополит Онуфрий (Орест Березовский)

Предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) получил российский Орден Дружбы в 2013 году от Путина с традиционной формулировкой - "за большой вклад в развитие дружественных отношений между народами и укрепление духовных традиций".

24 февраля 2022 года Онуфрий формально осудил полномасштабное вторжение России, назвав его "грехом Каина", и заявил о поддержке Вооруженных сил Украины. Позже УПЦ объявила о своей "независимости" от Москвы, однако связей с РПЦ все же не разорвала.

Вокруг главы церкви до сих пор вспыхивают скандалы: в частности, в 2023 году журналистское расследование "Украинской правды" обнаружило у митрополита Онуфрия российский паспорт.

Его наличие иерарх сначала отрицал, но позже объяснил, что получил документ еще в советские времена и уже считает себя "гражданином только Украины".

Михаил Добкин

Бывший народный депутат, экс-глава Харьковской ОГА и экс-мэр Харькова получил российский Орден Дружбы в октябре 2010 года. Награду из рук Медведева он заслужил за "большой вклад в развитие приграничного сотрудничества с РФ".

С началом полномасштабного вторжения Добкин радикально изменил риторику, осудил действия Кремля и заявил, что "для него этой страны больше нет".

В соцсетях расходились фото и видео, где Добкин в форме ВСУ находился на деоккупированных территориях Харьковщины, что вызвало оживленные дискуссии в обществе. Позже дочь Михаила Добкина подтвердила, что отец окончил курсы и служит в Нацгвардии. Кроме того, Добкин был рукоположен в диаконы УПЦ (МП).

Сегодня Добкин ведет непубличный образ жизни. Его бывший соратник по "Оппозиционному блоку" Александр Фельдман отмечал, что Добкин активно помогает армии финансово.

Коллаборанты

В то же время есть большая группа награжденных Россией политиков, которые стали государственными изменниками.

Некоторые бежали в РФ после Революции Достоинства 2014 года - бывший президент Виктор Янукович (орден Святого благоверного князя Даниила Московского от РПЦ), экс-премьер Николай Азаров (Орден Почета) и бывший министр образования Дмитрий Табачник (Орден Дружбы), а также экс-нардепы Вадим Колесниченко и Олег Царев (оба - кавалеры медали Пушкина).

Другая группа кавалеров российских наград перешла к прямому сотрудничеству с агрессором уже после 2022 года.

Кум Путина Виктор Медведчук (Орден Дружбы), бывший нардеп Андрей Деркач (Орден Дружбы от РПЦ) и ряд других беглых политиков сейчас находятся в России или на оккупированных территориях, где официально поддерживают агрессивную войну против Украины.

А бывшие народные депутаты Евгений Балицкий и Владимир Сальдо возглавили оккупационные администрации на юге Украины, за что уже во время большой войны получили от Кремля ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Вопрос – ответ (FAQ):

– Какие украинские политики имеют российский Орден Дружбы?

– Эту кремлевскую награду в свое время получили бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин (в 2011 году), экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин (в 2010 году) и бывший глава ЦИК Сергей Кивалов (в 2013 году).

Кроме политиков, кавалером этого российского ордена с 2013 года остается предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий.

–​​​​​​​ Какую награду от Владимира Путина получил Леонид Кучма?

– Второй президент Украины является кавалером российского ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Указ о награждении был подписан еще в апреле 2004 года, однако само отличие Леонид Кучма получил в Кремле с опозданием - в 2011 году из рук тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева.

–​​​​​​​ Кто из украинских деятелей получил российскую медаль Пушкина?

– Этой государственной наградой РФ за популяризацию русской культуры за рубежом владеют Сергей Кивалов (награжден в 2009 году), а также бывшие беглые народные депутаты Олег Царев и Вадим Колесниченко (оба получили награды в 2013 году).