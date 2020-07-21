Не бачать різниці: українці порівняли діючий парламент з попереднім

Через рік після парламентських виборів 29% українців вважають, що чинний парламент є більш ефективним, ніж попередній склад Верховної ради. Водночас 24% дотримуються протилежної думки та вважають попередній парламент ефективним.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому майже половина (44%) дотримуються думки, що між ними немає особливої різниці.

Серед парламентських фракцій відносно кращі оцінки отримала фракція партії "Слуга народу" (рівень задоволеності серед всіх - 32%, серед виборців партії - 90%).

Діяльністю фракцій партій "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" і "Батьківщина" задоволені приблизно чверть опитаних, не задоволені - близько 70%. Діяльністю фракції партії "Голос" задоволені 17%, не задоволені - 73% респондентів.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проведено 16-17 липня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби дострокові вибори до Верховної ради відбулися в середині липня 2020 року, то за партію "Слуга народу" проголосували б 27,9% громадян.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у липні 2020 року 37% українців задоволені діяльністю Володимира Зеленського на посаді президента, 59% респондентів дають протилежні оцінки.