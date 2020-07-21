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Роботою Зеленського на посаді президента задоволені близько третини українців

Київ, Вівторок 21 липня 2020 11:04
Роботою Зеленського на посаді президента задоволені близько третини українців
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рейтинг самого Зеленського вищий, ніж у його команди

У липні 2020 року 37% українців задоволені діяльністю Володимира Зеленського на посаді президента. При цьому 59% респондентів дають протилежні оцінки.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, роботою голови Верховної Ради Разумкова задоволені 25%, незадоволені - 57%.

Діяльністю прем'єр-міністра Шмигаля задоволені лише 16%, не задоволені - 65% опитаних.

Роботою Зеленського на посаді президента задоволені близько третини українців

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проведено 16-17 липня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якщо б на початку липня 2020 року відбувалися президентські вибори, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський (37%).

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, на початку липня 2020 року три чверті українців (73,3%) сумніваються в чесності і порядності оточення Володимира Зеленського.

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