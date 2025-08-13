Отсрочка CBAM возможна, но требует системных шагов от Украины, - Цахманн

По его словам, существует три варианта получения определенной отсрочки.

Первый предусмотрен статьей 2.8 регламента CBAM. Она "позволяет странам продолжать экспортировать электроэнергию в Европейский Союз без необходимости покупать сертификаты CBAM. Это возможно, если страна имеет очень четкий путь, четкую дорожную карту к ценообразованию на углерод и объединение рынков".

"Предполагаю, что этот вариант, который сейчас изучается для Соединенного Королевства, может быть использован и для Украины. Если Украина введет цену на углерод на свою генерацию электроэнергии и заключит соглашение об объединении рынков с ЕС, если она может показать четкую дорожную карту, то может получить отсрочку, что значительно упростит торговлю между ЕС и Украиной, иначе в секторе электроэнергетики будет беспорядок", - пояснил эксперт.

Второй путь - использование статьи 30.7 регламента CBAM, так называемого "пункта об Украине", который позволяет странам в военных условиях обратиться с просьбой об отсрочке.

"Звучит так, будто Украине просто нужно подать заявку, и все будет хорошо, но это не так просто, потому что Европейская Комиссия должна будет подготовить отчет о том, что Украина выполняет все необходимые условия. А потом и Европарламент, и Совет Европы... должны будут согласиться с этим", - отметил Цахманн.

Третий вариант - введение в Украине ценообразования на углерод, эквивалентного европейскому, по примеру Швейцарии, что означало бы привязку украинской системы к Системе торговли выбросами ЕС и снятие необходимости применять CBAM для украинского экспорта.

Эксперт отметил, что хотя отсрочка и возможна, она потребует от Украины четких внутренних шагов: "Для Украины было бы действительно интересно получить некоторую отсрочку, но это потребует ... значительных системных шагов по внутреннему ценообразованию на углерод и дорожной карты интеграции рынка".

Напомним, по оценкам Федерации работодателей Украины, CBAM в 2026 году может уменьшить ВВП Украины на 4,8% и сократить экспорт в ЕС почти на 8%. Бюджет рискует потерять до 125 млрд грн, а страна - более 73 тыс. рабочих мест.