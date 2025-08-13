Отсрочка CBAM возможна, но требует системных шагов от Украины, - Цахманн

Украина имеет несколько потенциальных путей, чтобы получить временную отсрочку действия механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM), который Европейский Союз полностью введет с 2026 года. Однако воплощение этой идеи потребует от Украины четких шагов.

По его словам, существует три варианта получения определенной отсрочки.

Первый предусмотрен статьей 2.8 регламента CBAM. Она "позволяет странам продолжать экспортировать электроэнергию в Европейский Союз без необходимости покупать сертификаты CBAM. Это возможно, если страна имеет очень четкий путь, четкую дорожную карту к ценообразованию на углерод и объединение рынков".

"Предполагаю, что этот вариант, который сейчас изучается для Соединенного Королевства, может быть использован и для Украины. Если Украина введет цену на углерод на свою генерацию электроэнергии и заключит соглашение об объединении рынков с ЕС, если она может показать четкую дорожную карту, то может получить отсрочку, что значительно упростит торговлю между ЕС и Украиной, иначе в секторе электроэнергетики будет беспорядок", - пояснил эксперт.

Второй путь - использование статьи 30.7 регламента CBAM, так называемого "пункта об Украине", который позволяет странам в военных условиях обратиться с просьбой об отсрочке.

"Звучит так, будто Украине просто нужно подать заявку, и все будет хорошо, но это не так просто, потому что Европейская Комиссия должна будет подготовить отчет о том, что Украина выполняет все необходимые условия. А потом и Европарламент, и Совет Европы... должны будут согласиться с этим", - отметил Цахманн.

Третий вариант - введение в Украине ценообразования на углерод, эквивалентного европейскому, по примеру Швейцарии, что означало бы привязку украинской системы к Системе торговли выбросами ЕС и снятие необходимости применять CBAM для украинского экспорта.

Эксперт отметил, что хотя отсрочка и возможна, она потребует от Украины четких внутренних шагов: "Для Украины было бы действительно интересно получить некоторую отсрочку, но это потребует ... значительных системных шагов по внутреннему ценообразованию на углерод и дорожной карты интеграции рынка".

Напомним, по оценкам Федерации работодателей Украины, CBAM в 2026 году может уменьшить ВВП Украины на 4,8% и сократить экспорт в ЕС почти на 8%. Бюджет рискует потерять до 125 млрд грн, а страна - более 73 тыс. рабочих мест.