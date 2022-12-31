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Отсутствует свет и много пострадавших: известны последствия ударов по Хмельницку

Новина українською →
Суббота 31 декабря 2022 16:33
Отсутствует свет и много пострадавших: известны последствия ударов по Хмельницку Фото: отсутствует свет и многие пострадавшие: известны последствия ударов по Хмельницку (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Часть Хмельницкого осталась без света в результате обстрелов. Также много пострадавших среди гражданских.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.

"В результате обстрела часть города Хмельницкого осталась обесточенной. Сразу после окончания тревоги будут проводиться обследования и ремонтные работы", - пишет Гамалий.

По словам городского головы Хмельницка Александра Семчишина, было зафиксировано два "прилета" по городу. Более десяти пострадавших гражданских восемь были госпитализированы, среди которых двое в тяжелом состоянии.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности массированного обстрела, к которому прибегла Россия накануне Нового года. Также в Украине начались экстренные отключения света на фоне российского удара.

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