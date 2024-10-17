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В "Резерв+" произошел сбой: что известно

Четверг 17 октября 2024 19:58
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В "Резерв+" произошел сбой: что известно Фото: приложение "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Нина Еланская

В приложении "Резерв+" 17 октября произошел сбой, из-за которого у некоторых пользователей появилась надпись о том, что им предоставлена "отсрочка до завершения мобилизации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерину Черногоренко.

Она отметила, что из-за интенсивной подготовки к новому обновлению приложения, в нем возник так называемый "баг".

Именно поэтому некоторые пользователи увидели информацию о том, что им якобы "предоставлена отсрочка до завершения мобилизации".

"Нет, это не подарок команды Резерв+ всем пользователям в Хэллоуину", - сообщила Черногоренко.

Она также принесла извинения за временные неудобства.

"Важно: данный случай касается только отображения вашего статуса. Данные в реестре "Оберег" не изменялись", - пояснила она.

Также Черногоренко отметила, что команда, работающая над приложением, уже исправила этот "баг". Она посоветовала воспользоваться электронным документом в течение часа.

"Чтобы увидеть свой актуальный статус, нажмите три точки и затем "Обновить документ". Спасибо, что быстро сигнализируете и сообщаете нас об этом", - добавила заместитель министра обороны по цифровизации.

О новых функциях в приложении "Резерв"+ ранее сообщалось в Министерстве обороны Украины. Они касаются онлайн-рекрутинга и оформления некоторых видов отсрочки для мужчин призывного возраста. В нем также можно проверить действительность повестки через QR-код.

Напомним, что в систему "Оберег" данные о военнообязанных украинцах, которым еще не исполнилось 25 лет, заносятся автоматически.

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