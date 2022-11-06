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Отсрочка от призыва для студентов и не только. В Раде готовят изменения

Фото: отсрочка от призыва для студентов и не только. В Раде готовят перемены (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Верховной раде предлагают освобождать от службы студентов, ассистентов-стажеров, аспирантов и других. Это поможет сохранить научно-технический потенциал страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку к проекту Закона.

Согласно проекту Закона, предлагается освобождать от военной службы:

  • соискателей профессионального образования;
  • соискателей профессионального высшего образования;
  • соискателей высшего образования;
  • ассистентов-стажеров;
  • аспирантов;
  • докторантов.

"Законопроект призван устранить дискриминацию вышеупомянутой категории граждан в нормативных актах", - сообщается в пояснительной записке.

Законопроект также поможет обеспечить права лиц, которые уже были мобилизованы с учетом незнания своих прав.

"Принятие законопроекта позволит устранить существующие неувязки в законодательстве и будет способствовать сохранению научно-технического потенциала государства и кадровой базы специалистов", - отмечается в документе.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным ISW, мобилизация в России была неполноценной, поэтому она не будет эффективной в долгосрочной перспективе. Тем временем советник главы Офиса президента Алексей Арестович озвучил количество россиян, которых получилось мобилизовать.

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