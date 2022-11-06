Отсрочка от призыва для студентов и не только. В Раде готовят изменения

Согласно проекту Закона, предлагается освобождать от военной службы:

соискателей профессионального образования;

соискателей профессионального высшего образования;

соискателей высшего образования;

ассистентов-стажеров;

аспирантов;

докторантов.

"Законопроект призван устранить дискриминацию вышеупомянутой категории граждан в нормативных актах", - сообщается в пояснительной записке.

Законопроект также поможет обеспечить права лиц, которые уже были мобилизованы с учетом незнания своих прав.

"Принятие законопроекта позволит устранить существующие неувязки в законодательстве и будет способствовать сохранению научно-технического потенциала государства и кадровой базы специалистов", - отмечается в документе.