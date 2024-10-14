Отставка Петракова, фиаско Холанда и серии Греции: что произошло в Лиге наций

Английская команда после неудачи против греков одержала победу в Хельсинки. Открыл счет Грилиш, разобравшийся с кипером после разрезной передачи Гомеса. Во втором тайме Александер-Арнольд классно уложил в девятку со штрафного, а Райс в касание замкнул прострел Уоткинса с левого фланга. Финны смогли избежать разгрома усилиями Хосконена, сыгравшего головой на ближней штанге после углового.

Четвертую победу подряд одержала Греция. Эллины в этот раз дома обыграли сборную Ирландии. После безголевой первой половины хозяева повели на старте второй, когда Бакасетас после стенки с Цолисом эффектно уложил в дальний угол из полукруга штрафной. Окончательный счет установил Манталос. Перехватив неудачную передачу вратаря, он отправил мяч в пустые ворота Эйре.

Неожиданным разгромом завершилась встреча Австрии с норвежцами. В первом тайме команды обменялись голами – Арнаутович положил пушку от перекладины, а Серлот головой замкнул навес со штрафного. Во второй же половине забивали только австрийцы. Сначала тот же Арнаутович реализовал пенальти. Дальше Лингарт забил после углового, а Пош сыграл на дальней штанге после навеса Забитцера. Добил скандинавов Грегорич очередным ударом из пределов вратарской после быстрой атаки.

Роковое поражение потерпела сборная Армении. По крайней мере, для Александра Петракова, который был уволен после домашней неудачи против македонцев. Балканская команда дожала кавказцев во втором тайме. Миовски на 72-й минуте искусно уложил в дальний верхний угол со входа в штрафную справа. А на 85-й Алими классно пробил в касание с линии штрафной зоны. Петраков проработал в Араратской долине 1,5 года, одержав всего 4 победы в 18-ми матчах.