С сегодняшнего дня в Украине отменили запрет кондиционеров в госучреждениях и освещения улиц

Распоряжением конечная дата этих рекомендаций перенесена с 31 декабря по 30 сентября 2024 года.

Также отменена рекомендация органам местного самоуправления ограничить освещение улично-дорожной сети и парков.

Решение правительства

Правительство приняло рекомендацию по запретам и кондиционерам в государственных учреждениях и освещению улиц распоряжением от 7 июня 2024 года №510-р.

Тогда в энергосистеме Украины наблюдался значительный дефицит электроэнергии после атак российской армии на энергосистему. Летом примерно до 20 чисел июля во время наибольшей жары в Украине применялись многочасовые отключения света.

Однако после выхода блоков АЭС из ремонта и похолодания отключения стали меньше, а сейчас совсем не применяются.

Прогноз на осень и зиму

Украинские чиновники прогнозируют, что до конца октября, а то и до начала ноября проблем с энергоснабжением не будет. По оптимистическому сценарию, который в правительстве пока рассматривается как базовый, нынешнюю зиму удастся пройти как и прошлую - практически без отключений света. Они могут быть только в дни сильных морозов - более 10 градусов.

Национальный банк оставил неизменной оценку дефицита электроэнергии в Украине в 2024 году на уровне 7%. Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, по факту уровень дефицита даже несколько лучше, но остается риск на осень и возможное возобновление соответствующих атак.

По данным МВФ, масштабные атаки на украинский энергетический сектор в конце марта – в мае серьезно повредили или уничтожили около половины мощностей, генерирующих более 9 ГВт. Объем разрушенной мощности оценивается в более чем 80% для ТЭС и более 40% для ГЭС.