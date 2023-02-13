RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Отсидеться не получится": Лукашенко резко заявил о выборе позиции ОДКБ по войне в Украине

Фото: белорусский диктатор Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Страны-члены ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) должны определить позицию по войне против Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко.

"Если кто-то думает, что конфликт Украины и России - это не наш конфликт, что тихонько где-нибудь отсидимся, ничего такого не будет", - говорится в заявлении.

Лукашенко отметил, что вскоре страны-члены ОДКБ должны определить позицию по войне против Украины.

"Придет время, оно недалеко, буквально завтра, оно будет требовать определяться, занимать определенную позицию", - добавил диктатор.

Напомним, что Канада рекомендует своим гражданам немедленно покинуть территорию Беларуси.

Также правительство Франции рекомендовало своим гражданам не совершать поездки в Беларусь. Это связано с войной на Украине.

В Беларуси будет продолжаться боевое согласование войск РБ и России в рамках так называемого Союзного государства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоРоссийская ФедерацияБеларусьВойна в Украине