"Отсидеться не получится": Лукашенко резко заявил о выборе позиции ОДКБ по войне в Украине

"Если кто-то думает, что конфликт Украины и России - это не наш конфликт, что тихонько где-нибудь отсидимся, ничего такого не будет", - говорится в заявлении.

Лукашенко отметил, что вскоре страны-члены ОДКБ должны определить позицию по войне против Украины.

"Придет время, оно недалеко, буквально завтра, оно будет требовать определяться, занимать определенную позицию", - добавил диктатор.