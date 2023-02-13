"Отсидеться не получится": Лукашенко резко заявил о выборе позиции ОДКБ по войне в Украине

Страны-члены ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) должны определить позицию по войне против Украины
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко.
"Если кто-то думает, что конфликт Украины и России - это не наш конфликт, что тихонько где-нибудь отсидимся, ничего такого не будет", - говорится в заявлении.
Лукашенко отметил, что вскоре страны-члены ОДКБ должны определить позицию по войне против Украины.
"Придет время, оно недалеко, буквально завтра, оно будет требовать определяться, занимать определенную позицию", - добавил диктатор.
Напомним, что Канада рекомендует своим гражданам немедленно покинуть территорию Беларуси.
Также правительство Франции рекомендовало своим гражданам не совершать поездки в Беларусь. Это связано с войной на Украине.
В Беларуси будет продолжаться боевое согласование войск РБ и России в рамках так называемого Союзного государства.
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