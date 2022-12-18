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Отремонтирует и восстановит. Япония запустит остановленные ранее ядерные реакторы

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Токио, Воскресенье 18 декабря 2022 15:44
Отремонтирует и восстановит. Япония запустит остановленные ранее ядерные реакторы Фото: Япония запустит остановленные ранее ядерные реакторы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Японии утвердило смену вектора политики в области ядерной энергетики, чтобы справиться с энергетическим кризисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Согласно принятой энергетической программе, страна намерена модернизировать выведенные из эксплуатации атомные реакторы, а также и продлить срок службы действующих.

Резкий поворот в политике страны касательно будущего АЭС произошел после того, как премьер-министр Фумио Кисида заявил в августе, что Япония рассмотрит возможность разработки реакторов следующего поколения, поручив министерству промышленности разработать план политики по расширению использования ядерной энергии к концу года.

Ранее в соответствии со стратегическим энергетическим планом, одобренным кабинетом министров в прошлом году, Япония стремилась максимально снизить свою зависимость от ядерной энергетики.

Но новая политика, которая была одобрена группой экспертов при министерстве промышленности в пятницу, позволит существующим ядерным реакторам работать сверх установленного лимита в 60 лет.

Дальнейшие детали энергетического плана будут обсуждаться в парламенте в следующем году. В 2021 году на атомную энергетику приходилось 3,9% энергетического баланса Японии, и к 2030 году правительство намерено увеличить ее долю до 22%.

Ранее мы писали, что Британия и Япония в декабре намерены подписать военное соглашение, которое усилит сотрудничество стран с США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Также премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонный разговор с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком. Политики договорились усилить поддержку Украины и сохранить санкции против России.

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