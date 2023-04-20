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Сразу в гости приедут. Россиянка пожаловалась на законы, запретящие говорить об армии РФ

Фото: россиянка пожаловалась на законы, запретящие говорить об армии РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Жена российского военного в телефонном разговоре с ним пожаловалась на новые законы, по которым ей может грозить тюремное заключение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на перехват Главного управления разведки Украины.

"Я тебе говорю "о дискриминации российской армии, или еще чего-то там, или освещении происходящих там действий", да, карается законом до 12 лет заключения", - говорит она.

Она рассказывает, что теперь боится говорить со знакомыми, ведь они могут не так ее понять и сообщить в органы. По словам женщины, теперь необходимо подробно проверять свои сообщения в соцсетях. Она опасается, что за каждое неправильное слово или поставленный лайк ее арестуют.

"Если я еще соседу хоть кому-нибудь скажу что-нибудь такое... а тот просто возьмет кому-нибудь скажет в органы, что я такая не хорошая – ко мне в гости приедут", - рассказала она.

Ранее мы писали, что жители российской Кубани начали получать от ППК "Вагнера" письма с призывами присоединиться к рядам наемников .

Напомним, аналитики ISW считают, что в битве за Бахмут "вагнеровцы" потеряли свои лучшие подразделения.

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