Сразу два помощника Байдена уходят в отставку, - WP

По данным издания, Дженнифер О'Мэлли Диллон будет руководить предвыборным штабом президента США, а Майк Донилон должен будет отвечать за основную политическую стратегию. Стоит отметить, что они уже работали в предвыборном штабе Байдена на выборах в 2020 году, и после его победы получили должности в Белом доме.

Ранее ряд изданий сообщали, что специальный посланник Джо Байдена по вопросам климата Джон Керри также планирует уйти в отставку и участвовать в его предвыборной кампании.

Выборы в США

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский президент Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в фаворитах экс-посол США в ООН Никки Хейли.

Напомним, ранее Трамп пообещал своим избирателям "завершить войну России против Украины через 24 часа" после избрания на второй президентский срок. При этом он также заявлял, что позволил бы России забрать часть украинских территорий, чтобы "избежать войны".

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский уже приглашал Трампа приехать в Украину. Так глава государства отреагировал на обещание Трампа "прекратить войну в Украине за 24 часа" в случае переизбрания.

Подробнее о главных темах выборов в США - в материале РБК-Украина.