Отправлял "кадыровцев" на войну. В Украине будут судить главу парламента Чечни

Служба безопасности Украины завершила расследование в отношении главы парламента Чечни Магомеда Даудова. Дело направлено в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Согласно данным следствия, с мая 2022 по октябрь 2023 года Даудов выполнял указания главы Чечни Рамзана Кадырова по формированию штурмовых отрядов боевиков для войны против Украины.

При непосредственном участии Даудова на Северном Кавказе был создан 78-й моторизованный полк спецназначения "Север-Ахмат", а также батальоны "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат".

Позже подразделения террористов включили в состав группировок России и перебросили во временно оккупированные районы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Там "кадыровцы" участвуют в репрессиях против гражданского населения, во время которых похищают людей, оказывающих сопротивление захватчикам", - пишет СБУ.

В частности Даудов в течение июля-ноября 2022 года неоднократно лично приезжал во временно оккупированные Лисичанск, Попасную и Мариуполь. Где встречался с главарями боевиков и призывал их к боевым действиям против наших воинов.

Фото: Магомед Даудов, глава парламента Чечни (t.me/SBUkr)

В том же числе преступник призывал жителей Северного Кавказа вступать в оккупационные отряды Кадырова в собственном Telegram-канале.

Даудову было сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям;

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 - планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны;

ч. 3 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

"Поскольку фигурант находится на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности", - добавляет СБУ.