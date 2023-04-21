RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Отработали штурм и не только: "азовцы" показали кадры с тренировок

Фото: отработали штурм и не только: "азовцы" показали кадры по тренировкам (t.me/azov_media)
Автор: Сергей Пышкин

Бойцы "Азова" показали очередные тренировки во время которых воины отработали десантирование с бронетехники, штурм окопов и зданий в ситуации ближнего боя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бригады НГУ "Азов".

"Во время занятий "азовцы" прошли боевое слаживание с использованием бронемашин повышенной проходимости International MaxxPro класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), имеющих усиленную противоминную защиту", - пишет пресс-служба.

Во время тренировок воины отработали:

  • быстрое развертывание в тактические формации;
  • наступление на позиции противника и штурм зданий.
  • "зачистку" помещений, что является одной из самых сложных задач в ситуации ближнего боя;

"Приобретение подобных навыков - залог профессиональности бойца. А всесторонняя подготовка формирует его устойчивость и уверенность на поле боя", - добавляет пресс-служба.

Фото: отработали штурм и не только: "азовцы" показали кадры по тренировкам (t.me/azov_media)

Напомним, РБК-Украина писало о недавних тренировках "азовцев" во время которых воины изучали характеристики СПГ и упражнялись в стрельбе по разным типам целей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеАзовці