Отработали штурм и не только: "азовцы" показали кадры с тренировок

Бойцы "Азова" показали очередные тренировки во время которых воины отработали десантирование с бронетехники, штурм окопов и зданий в ситуации ближнего боя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бригады НГУ "Азов".

Фото: отработали штурм и не только: "азовцы" показали кадры по тренировкам (t.me/azov_media)

"Приобретение подобных навыков - залог профессиональности бойца. А всесторонняя подготовка формирует его устойчивость и уверенность на поле боя", - добавляет пресс-служба.

Во время тренировок воины отработали:

"Во время занятий "азовцы" прошли боевое слаживание с использованием бронемашин повышенной проходимости International MaxxPro класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), имеющих усиленную противоминную защиту", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о недавних тренировках "азовцев" во время которых воины изучали характеристики СПГ и упражнялись в стрельбе по разным типам целей.

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