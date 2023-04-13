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"Азовцы" провели тренировку по стрельбе из СПГ (фото)

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Четверг 13 апреля 2023 16:39
"Азовцы" провели тренировку по стрельбе из СПГ (фото) Фото: "Азовцы" провели тренировку по стрельбе из СПГ (t.me/azov_media)
Автор: Сергей Пышкин

"Азовцы" провели тренировку по стрельбе из СПГ. Изучали характеристики гранатомета и упражнялись по стрельбе по разным типам целей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бригады НГУ "Азов".

Отмечается, что СПГ-9, или "Копье" - станковый противотанковый гранатомет. Оружие предназначено для уничтожения:

  • танков;
  • САУ;
  • бронированных машин;
  • живой силы;
  • огневых средств противника.

"На тренировке азовские расчеты изучали тактико-технические характеристики гранатомета и упражнялись в точной и быстрой стрельбе по разным типам целей", - добавляет бригада.

Фото: "Азовцы" провели тренировку по стрельбе из СПГ (t.me/azov_media)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши гвардейцы продолжают совершенствовать мастерство и овладевать западной техникой. В Генштабе показали тренировки наших воинов с дронами и американскими БТР.

Также наши воины продолжают обучение на танках Leopard 2. Во время тренировок в Польше военные учились правильно строить танковые препятствия и как их прорывать.

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